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19.02.2021 - 19:00 |

Rahim Nedir? Rahim Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Kadın ana üreme organı olan rahim, ters dönmüş bir armut şeklindedir. Ortalama 7,5 cm boyunda ve 5 cm genişliğindedir. Kadın vücudundaki en güçlü organlardan biri olan rahim, kas bakımından en güçlü organdır. Aynı zamanda inanılmaz derecede esnek bir organ olan rahim inflamasyon sebebiyle esnekliğini kaybettiğinde ağrılı ilişkilere neden olabilmektedir. Rahim nedir, rahim özellikleri nelerdir ve ne işe yarar tüm detaylarıyla derledik...

Rahim Nedir? Rahim Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?
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Bebeğin anne karnında gelişimini tamamlayabilmesi için gerekli ortamı oluşturmak, bebeği dışarıdan gelen darbelere karşı amniyon sıvısıyla birlikte korumak ve bebeğin doğması için kasılmaları ve itici gücü rahim organı sağlar.

Rahim Nedir?

Rahim nedir kısaca; embriyonun içerisinde büyüdüğü organdır. Rahim, ucunda serviks veya rahim ağzı, yan tarafında boynuz şeklinde fallop tüpü ve kasılabilen güçlü kasları olan armut biçimli bir yapıdır. Rahim duvarı rahim boşluğunda yer alır. Rahim, hamilelik sırasında yaklaşık 3 kg bebek doğuracak kadar büyüyebilir.

Doğum başladığında, bebek rahmin güçlü kaslarının kasılması ve rahim ağzının açılmasıyla doğar. Hamileliğin yokluğunda rahim bir mandalina büyüklüğündedir ve yaklaşık 60 gram ağırlığındadır. Rahmin bilinen tek işlevi, bebeğin anne karnında gelişmesine izin veren bir ortam oluşturmak, bebeği amniyotik sıvının dış etkilerinden korumak ve bebeğin doğumunu sağlayacak kasılmaları ve itici gücü sağlamaktır.

Rahim Özellikleri Nelerdir?

Rahim Çok Güçlüdür

Rahim, kadın vücudunun en güçlü organlarından biridir. Farklı yönlerdeki birçok kas dokusu üst üste biner ve rahmi çevreler. Doğum sırasında bebeği muazzam bir baskı ile itmeye hazırdır ve bu basınç vücuttaki herhangi bir organın yapabileceğinden çok daha fazladır. Rahim, kas gücü açısından en güçlü organdır.

Rahim Fazla Esnektir

Genellikle pubik kemiğin arkasındaki bir armut büyüklüğünde olan rahim, hamilelik boyunca bir balon büyüklüğünde büyür! Hamile kadınların karnının nasıl büyüdüğüne şaşırdınız mı? Ve bu küçük organın nasıl böyle esneyebileceğini düşünün. Rahim güçlü olduğu kadar esnektir.

Rahim İyileşir ve İyileştirir

Doğurgan bir kadının rahmi, her ay yeni bir bebeği besleyecek kadar zengin doku üretir. Hamilelik gerçekleşmediğinde, vücut bu muazzam, besin açısından zengin dokuyu dışarı atar. Bu, "adet kanaması" olarak bilinir.

Son araştırmalar, bu adet kanının birçok hastalığa iyi gelebilecek çok sayıda kök hücre içerdiğini kanıtlamıştır. Bir kadının vücudu, her ay adet döngüsünde büyük miktarlarda kök hücre üretir. Ancak bu kök hücreleri bebeğin göbek kordonu kanından almak daha iyi olacaktır çünkü adet kanıyla ilgili hala kültürel tabularımız var.

Rahimde Bir Canlı Büyür ve Başka Bir Organ Üretebilir

Bir kadının vücudunda, küçük bir organın içinde yeni bir canlı oluşturur. İçeride tamamen yeni bir organ üretebilen tek organ rahimdir. Hamilelik sırasında bebeğinizi besleyecek olan plasenta, rahim tarafından üretilen bir organdır. Plasenta, anne ve bebeği fizyolojik olarak birbirine bağlayan şeydir. Anne rahminin duvarına karşı büyüyen plasenta, göbek kordonu ile bebeğe bağlanır ve 9 ay boyunca onu besler.

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