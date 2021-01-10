Reflü Belirtileri Nelerdir? Reflü Hastalığının Nedenleri Nelerdir, Tedavisi Nasıldır?

Reflü günümüzde en yaygın hastalıklardan bir tanesidir. Reflü mide asidinin patolojik bir şekilde yemek borusuna doğru geri kaçması ile oluşan bir hastalık olarak bilinir.



Reflü Belirtileri Nelerdir?



Reflü hastalığının bazı belirtileri bulunmaktadır. Özellikle bu hastalık öncesi şiddetli bir şekilde mide ekşimesi ve ardından mide yanması meydana gelir. Bu belirtileri ise genellikle göğüste yanma izler. Ayrıca yenilen yemek de ağıza gelir gelir. Midede gerçekleşen reflünün en önemli belirtisi aşırı kilo kaybı olarak öne çıkar.



Reflü kişilerde çoğunlukla ağız kokusu da yapar. Ayrıca reflü hastalarının midelerinde şişkinlik ile geğirme yaşanır. Kişilerde kronik farenjit oluştuğunda reflü meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kronik sinüzit de reflünün belirtileri arasında yer alır. Kişilerde meydana gelen alerjik astım ve diş çürükleri de reflünün belirtileri arasında yer alır.



Reflü Hastalığının Nedenleri Nelerdir, Tedavisi Nasıldır?



Reflü hastalığının pek çok nedeni bulunuyor. Bu hastalığın en önemli nedeni tek seferde çok miktarda yemek yemektir. Ayrıca sigara, puro ve tütün tüketimi de reflü hastalığının en önemli nedenleri arasında yer alır. Kızartılmış ve ya yağlı yiyecekler de reflü hastalığına neden olur. Ayrıca reflü hastalığına yakalanmamak için kafeinden uzak durulması lazım. O nedenle kahve, çay, kola ve çikolata tüketimi kontrol altında tutulmalıdır.



Bazı belli başlı ilaçlar da reflüye neden olmaktadır. Özellikle hamilelik döneminde reflü görülebilir. Mide fıtığı olan ve alkol tüketen kişilerde de reflü olma oranı yüksektir. Çoğu zaman nane ve naneli yiyecekler de reflüye neden olabilir. Reflü kronik bir hastalıktır ve tedavisi de buna göre yapılmalıdır. Reflünün birbirinden çok tedavi yöntemi bulunmaktadır.



Reflü Hastalığına Neler Neden Olur?



Kronik bir hastalık olan reflünün doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Reflü tedavisinin amacı genellikle reflü yakınmalarını gidererek ağrıları hafifletmektir. Bunun yanı sıra yemek borusunda oluşan hasarlar da kısa bir sürede iyileştirilmeye çalışılır. Bu nedenle oluşacak komplikasyonların da önüne geçilir.



Reflü hastalığının önüne geçilmesi için yapılacak önemli bir adım bulunuyor. Özellikle yaşam tarzı değişikliği yapılmalıdır. Yemekler daha az miktarda ve sık öğünler ile tüketilmelidir. Ayrıca yağlı, sirkeli ve ağır yemeklerden mutlaka kaçınılması gerekir. Kilosu yüksek olan kişiler ise fazla kilolarını vermeliler.



Sigara ve alkol kullanımına da dikkat edilmelidir. Ayrıca çok sıcak olan yiyecek ve içecekler yemek borusuna hasar verir. Aynı zamanda yemeklerden sonra yürüyüş yapılmalıdır. Ayrıca beli sıkan kemer ve ya dar kıyafetler giyilmemelidir. Bunun yanı sıra başka hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar da reflüye sebep olur.



Reflü Hastalıklarının Tedavisi Nasıl Yapılmalıdır?



Kişilerdeki reflü hastalıklarının tedavisinde doğru yöntemler uygulanmalıdır. Buna bağlı olarak reflü hastalığının tedavisinde öncelikle yaşam tarzı değiştirilmelidir. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzı ile reflü hastalıkları hızlı bir şekilde tedavi edilir. Bunun yanı sıra ilaç tedavisi de uygulanmalıdır. Ayrıca yaşam tarzı değişikliklerinin yanında uygulanan ilaç tedavisi ile yemek borusuna hasar veren mide asidi azaltılır.



Günümüzde ise reflü etkili ilaçlar ile tedavi edilebilir. Reflü tedavisinde gerektiği takdirde cerrahi tedavi de uygulanır. Cerrahi tedavinin amacı ise yemek borusunun alt ucunu sıkıştırıp mide asidinin de geriye doğru kaçışını engellemektir. Olası bir durumda en son bu cerrahi tedaviye başvurulmalıdır.



Reflü Nedir?



Erişkin kişilerin yüzde 20'sinde reflü görülmektedir. Reflü midede bulunan mide asidinin yemek borusuna tekrar kaçması ile oluşur. Bu mide asidi de yemek borusunda kalıcı hasarlar bırakır. Bu şekilde hem mide hem de yemek borusu hasar görebilir. Özellikle hastalık belirtilerinin ortaya çıkması ile birlikte reflünün de tanısı konulur. Özellikle doktorlar ile görüşüldükten sonra belli bir tedavi yöntemi belirlenir.



Reflü tümör, ülser ve mide kanseri gibi hastalıklar ile karıştırılıyor. Ayrıca reflü hastalıkları tipik ve atipik semptomlar gösterebilir. Reflü hastalığı genel olarak göğüs ağrısına da neden olmaktadır. Uzun vadede reflü tedavi edilmez ise akciğer hastalıklarına ve astıma da neden olabilir. O nedenle reflünün tedavisi doğru bir şekilde yapılmalıdır.



Reflü Tanısı Nasıl Konulur?



Reflü tanısının konulması için öncelikle belirtilerin doğru bir şekilde izlenmesi gerekir. Hastanın şikayetleri göz önüne alındıktan sonra ilk tanı için gastroskopi yapılır. Ayrıca gastroskopi ile mide kapağı da detaylı olarak incelenir. Bu sayede mide kapağı incelenip mide fıtığı olup olmadığına bakılır. Böylece yemek borusundaki hasar durumu da incelenir.



Doktorun gerek görmesi halinde mideden doku örnekleri alınır. Aynı zamanda yemek borusundaki asit miktarının ölçülmesi için pHmetre kullanılır. Bunun yanı sıra Manometre de yemek borusunda reflüye yol açabilecek başka bir sorun olup olmadığını inceler.



Reflü Hastalığına Ne İyi Gelir?



Reflü hastalığına yakalanmamak ve ya tedaviyi daha da hızlandırmak için bazı adımların atılması gerekir. Bunun için kontrollü bir yaşama adım atılmalıdır. Reflü olmamak için uzun süre aç kalmamak gerekir. Bunun yanı sıra yemekler de iyi bir şekilde çiğnenerek sık bir şekilde tüketilmelidir. Ayrıca sıvı alımı ise mutlaka yeterli miktarda olmalıdır.



Sıvıları ise yemek yemeden yarım saat önce ve ya yemekten yarım saat sonra almak gerekir. Son yemek ise gece yatmadan en az iki saat önce yenilmelidir. Çünkü tok karnına asla yatılmaması gerekir. Yatmadan önce yenilen yemekler çoğunlukla mide basıncını yükseltir. Bu da reflü şikayetinin oluşmasına neden olur. O nedenle reflü olmamak için beslenme şekline dikkat etmek gerekir.