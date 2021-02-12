Regl Dönemi Kaç Gün Sürer? Adet Döneminde Kaç Ped Kullanımı Normaldir?

Kadınlarda adet döngüsü değişiklik gösterebilmektedir. Adet kanaması başlamasından itibaren 3 ya da 7 gün arasında sürmesi gerekir. Bundan az ya da daha çok sürmesi bir problem olduğu anlamına gelmektedir. Bunun yanında adet kanamasının da aşırı olması normal bir durum değildir. Eğer bu tarz sıkıntılı durumlar yaşanıyorsa mutlaka bir doktora görünmek gerekmektedir.



Regl Dönemi Kaç Gün Sürer?



İki adet arasında en fazla 28 gün gibi bir süre olması gerekmektedir. Adet kanamasının bir hafta erken ya da geç olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Menstruasyon döngülerinde kişiden kişiye farklılıklar yaşanması doğal bir durumdur. Fakat regl döngüsünün 21 günden az olması ya da 35 günden fazla olması bir problem olduğu anlamına gelmektedir.



Kadınlar adet döngülerinin sağlıklı olup olmadığını anlamak için iki adet döngüsü arasındaki süreyi hesaplamalıdır. Bu şekilde döngünün kaç günde bir tekrarlandığını takip etmiş olur. Çok uzun ya da kısa olan adet döngüsü için bir kadın doğum uzmanına görünmek gerekmektedir.



Adet Kanamasının Uzun Sürme Sebepleri Nelerdir?



Adet kanaması bazı sağlık problemleri sebebi ile uzun sürebilir. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilir;

● Adet döngüsünün uzunluğu östrojen hormonuna göre değişkendir. Östrojen hormonu çok fazla salgılanırsa rahim duvarı çok daha kalınlaşır. Bu da adet kanamasının uzun sürmesine sebep olur.

● Kist ya da miyom gibi oluşumlar adet süresinin uzamasına sebep olabilmektedir.

● Tiroid bezlerinin düzgün bir şekilde çalışmaması da adet düzensizliği sebeplerinden bir tanesidir.

● Rahim kanseri, polikistik over, pelvik problemler, ektobik gebelik durumu gibi problemler de adet uzamasına yol açan sebeplerdir.

● Normal seyirli olan adet kanamaları bir anda değişiklik gösterirse kadınların bu durumda mutlaka bir uzmana görünmeleri gerekmektedir.



Adet Kanaması Miktarı Nasıl Olmalıdır?



Kadınlarda adetin başlaması ile birlikte bir günde 5 adedin üzerinde ped kullanılması fazla kabul edilmektedir. Bu durum kanamanın fazla olduğu anlamına gelmektedir. Normal bir adet döngüsünde kanın durumuna göre kadınların 1 ya da 2 ped kullanmaları ideal olarak kabul edilmektedir.



Ancak bazen kadınlar hijyen açısından sıklıkla ped değiştirebilmektedir. Böyle durumlarda da 5 üzeri ped kullanılması normal olarak kabul edilmektedir.