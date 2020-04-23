Regl Ne Demek? Regl Dönemi Ne Anlama Gelir?
Özellikle genç kızların en çok merak edip, araştırdıkları konular içerisinde güncelliğini yitirmeyen önemli bir sağlıksal durumdur. Regl, gün geçtikçe yaş skalasının değişmesi ile daha çok araştırılan bir konu haline gelmiştir. Peki, Regl ne demek? Regl dönemi ne anlama gelir? Sizin için detayları ile derledik.
Kişiden kişiye değişkenlik gösterebilen bir durum olan regl, çoğu kişide ağrıya sebep olurken, çoğu kadında ise gecikmeler ile hormonel olarak etkileyebilen fizyolojik bir durumdur.
Regl Ne Demek?
Regl halk arasında adet kanaması olarak bilinmektedir. Kadınların buluğ çağından yani yaklaşık olarak 9 yaşından, menopoz dönemine kadar doğal olarak gerçekleşen bir kanamadır.
Regl Dönemi Ne Anlama Gelir?
Kadın üreme sisteminde bulunan yumurta hücrelerinin, yumurtalık denilen yapılarda olgunlaşması ile rahimin iç dokularında kalınlaşma oluşur. Üretilen yumurta hücresinin döllenmeye uğramaması halinde kalınlaşmış olan dokular dökülür ve belirli bir miktar kan yardımı ile vajinal yoldan vücudun dışarısına atılır. Buluğ çağdan menopoz dönemine kadar her ay yani 21 ile 35 gün aralığında bu süreç oluşur. 3 ile 7 gün arasında devam eden bu süreç kadınlarda doğurganlığı da temsil etmektedir.