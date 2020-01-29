Renkli giymenin mutluluk üzerindeki etkisi

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Son zamanlarda moda endüstrisine hakim olan bir teori parlak renkler giymenin ruh halinizi gerçekten artırabileceğini iddia ediyor. Podyumda gördüğümüz gökkuşağı tonları mı yoksa sokak stilinize eklediğiniz canlı renkler mi sizi daha mutlu ediyor?

Kış havası kendini iyice hissettirdiğinde, siyah, gri ve lacivert tonlarındaki parçalar gardırobumuzda giderek daha çok yer kaplamaya başlıyor. Giyimimiz çevredeki iklimin gerçek bir yansıması olsa da, artık sıkıcı tonların; daha sıkıcı tonlarla kombinlenmesinin modası biraz geçti... Daha renkli giyinerek hem kombininize hem de kendinize neşe katabilirsiniz.

Bu tıpkı moraliniz bozukken, eğlenceli bir şarkı dinlemek gibi! Renkler ruh enerjimizi yükseltmek ve ruh halimizi bir anda arttırmak için harika bir yoldur. Sevdiğimiz ve iyi hissettiğimiz renkler giydiğimizde kendimize güvenimiz artar.