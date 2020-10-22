Kıyafetler farklı renklere sahiptir ve bu renkleri koruması için yıkama anında ele alınması gerekenler büyük bir öneme sahiptir. Tabii çamaşır makinesinin iyi çalışması, kullanılan deterjan ve şampuanlara dikkat edilirken, aynı zamanda program ile kaç derecede yıkanması gerektiği de öne çıkarılmalıdır.



Renkliler Kaç Derecede ve Hangi Programda Yıkanır?



Kıyafetler her ne kadar renkli olsa bile kumaşları farklılık gösterebilmektedir. Bu da hem program açısından hem de kaç derecede yıkanması konusunda değişiklik gösterir. Pamuklu kumaşlar için renkli kıyafetler adına ideal yıkama 40 derecedir. Ancak ipekli ve bu gibi narin kumaşlar adına 30 derece yeterlidir. Sentetik kumaşlar konusunda ise eğer ön yıkama da bulunuyorsa, 50 veya 60 derece ayarlanmalıdır.



Program açısından ise öncelikle renkleri birbirinden ayrılması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle koyu mavi ve mat mavi renkler, renk verme durum ile karşı karşıya bıraktığı için mutlaka ayrılmalıdır. Tabii diğer renkleri de ayırmak suretiyle yıkamak gerekir.



Genelde eğer kısa program ile yıkanıyorsa 30 derecede yıkamak yeterlidir. Ancak diğer programlar üzerinden de renkler yıkanabilir ve bunun için 40 derece en ideal yıkama suresidir. Böylece renkler daha canlı şekilde ve parlak olarak uzun bir dönem kullanılabilir. Ayrıca renklerin birbirine karışmaması için mutlaka belli başlı renk tonlarını ayrılması unutulmamalıdır. Hem renkler hem de kumaşlar ile beraber kıyafetler üzerindeki etikete bakmak suretiyle de yıkama programı hazırlanabilir ve 30 ya da 40 derecede renkliler yıkanabilir.