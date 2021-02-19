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19.02.2021 - 18:14 |

Retina Dekolmanı Nedir? Retina Yırtılması (Dekolmanı) Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Retina yırtığı olarak da bilinen retina dekolmanı, acil değerlendirme ve tedavi gerektiren bir durumdur. Fakat pek çok kişi bu durumu çok geç fark eder. Retina dekolmanı körlüğe kadar gidebilmektedir. Bu yüzden erken teşhis oldukça önemlidir. İşte, merak edilen tüm detaylar...

Retina Dekolmanı Nedir? Retina Yırtılması (Dekolmanı) Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
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Retina dekolmanı, pek çok nedenden dolayı baş gösterebilir. Retina dekolmanı, retina gözünüzün arkasından ayrıldığında meydana gelir. Bir nevi retina yırtılması olarak nitelendirilmektedir.

Retina Dekolmanı Nedir?

Retina, gözün içini kaplayan ince bir sinir hücresi tabakasıdır. Genç insanlarda göz, vitröz retina ile doğrudan temas halindedir. Yaşlanma ile birlikte vitröz yavaşça küçülür. Bu ince lifler retina yüzeyini çeker. Genellikle lifler kırılarak vitrözün retinadan ayrılmasına neden olur.

Çoğu durumda, kişide retina yırtılması meydana geldiğinde flaşlar ya da uçuşan cisimler görmektedir. Retina yırtığı tanınmazsa ve tedavi edilmezse, sıvı retina altında birikerek retina dekolmanına neden olabilir. Retina dekolmanı hızla ilerleyebilir ve tamamen görme kaybına neden olabilir.

Retina Dekolmanı Belirtileri Nelerdir?

Vitröz ayrılma, retina yırtığı ve retina dekolmanı semptomları benzerdir. Ayrıca bazen üst üste gelebilir. Belirtileri ise;

● Bulanık görme

● Karanlık bir gölgeleme etkisi ile görüş alanına bir perde çekilmiş gibi görünen kısmi görme kaybı,

● Yana bakıldığında ortaya çıkan ani ışık parlamaları,

● Aniden siyah benekler ya da gözün önünde yüzen ipler gibi görünen küçük döküntü parçaları olan birçok uçuşan cisim görmek retina dekolmanı semptomlarıdır.

Retina Dekolmanı İçin Kimler Risk Altındadır?

Retina dekolmanı çoğunlukla doğal yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Fakat bazı kişiler diğerlerinden daha yüksek risk altındadır. Bunlar arasında;

● Gözde daha fazla zorlanmaya neden olan aşırı yakın görüşlülük,
● Yüksek miyop,
● Ailede retina dekolmanı öyküsü,
● Göz travması,
● Önceki retina dekolmanı öyküsü,
● Katarakt ameliyatından kaynaklanan komplikasyonlar,
● Şeker hastalığı geçirenler daha yatkındır.

Retina Dekolmanı Teşhisi ve Tedavisi Nasıldır?

Retina yırtığı ve retina dekolmanı dilate fundoskopik muayene ile teşhis edilir. Ayrıca oftalmoskop ve büyütülmüş yoğunlaştırıcı lens kullanılarak yapılan bir muayene sırasında fark edilebilir.

Bir retina dekolmanı gelişmeden önce bir retina yırtığı keşfedilebilirse, yırtık onarılarak lazerle tedavi edilebilir. Lazer, yırtığın kenarlarında küçük yanıklar oluşturarak yara izleri oluşturur. Bu izler, yırtığın sınırlarını kapatır ve sıvıların retinayı alttaki dokulardan ayırmasını engeller.

Retina dekolmanı tedavi edilmediği sürece körlüğe neden olur. Ayrılmış bir retina cerrahi müdahale sayesinde onarılabilir. Cerrahi seçenekler arasında pnömatik retinopeksi, skleral çökertme veya vitrektomi bulunur.

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