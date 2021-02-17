Retina Nedir, Ne İşe Yarar? Retina Gözün Neresinde Yer Alır Ve Görevi Nedir?

Gözün karşıdaki cismi tam ve net bir şekilde olduğu gibi görmesine yarayan sistem ışığın yapısı olmaktadır. Retina gözün odaklanmasana yardım eden bir çeşit odaklayıcı olarak çalışmaktadır.

Retina Nedir, Ne İşe Yarar?

Genel olarak gözün karşıdaki cismi görmesi için yerine getirmesi gereken önemli olan birkaç işlev gerekmektedir. İlk olarak karşıdaki çisim görülmesi için gerekli sinir hücreleri germektedir. Bu sinir hücrelerinin olmaması durumunda istenilse hatta göz sağlam olsa dahi görüntü oluşmamaktadır. Devamında sinir elde edildikten sonra bir göz içinde mercek olması gerekir.

Bu mercek sayesinde gözün yakında veya uzakta olan cisimlerin görmesi gerekir. Sadece bir merceğin olması ile görme işlemi tamamen gerçekleşemez. İşlemin gerçekleşmesi için bir de odaklama işini yapan bir madde gerekir. İşte bu odaklama işlemini yapan maddeye retina denmektedir. Gözün yakın ve uzakta ki cisimlerin odaklaması ile gözü karşıdaki cismin görmesini sağlar. Oldukça saydanım bir görünüşe sahip bir yapı olarak retina bilinmektedir.

Retina Gözün Neresinde Yer Alır ve Görevi Nedir?

Retina tabakası gözün işlevi ve mereklerin çalışması açısından oldukça önemli bir yapı olarak bilinmektedir. Bu yapı arka ve iç duvarında bulana retina tabakası ön kısımda bulunan merceği kontrol etmektedir. Aynı zamanda bireylerin gördükleri görüntüyü sinirler halinde beyine iletmektedir. Bu işlemler gerçekleşmemesi halinde bulanık görünme durumu oldukça mümkün olmaktadır.