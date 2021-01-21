Rota virüsü aşısı ne zaman yapılır? Bebeğe rota aşısı yaptırmak zorunlu mu?

Dünyada birçok ülkede rastlanılan bebeklerin ishal olma nedenlerinden biri olan rota virüsü bağırsak problemleri ve ishal ile sonuçlanan birçok vakada görülmektedir. Özelliği bulaşıcılığı oldukça yüksek olması ve yüksek ateş, ishal bebeklerde idrarda kırmızı lekeler şeklinde görülmesidir. Bulaşıcılık etkisi en az 10 gün bulunmakta ve belirti gösterilmese dahi kişinin ağzında ve ellerinde mikrop bulunmaktadır. Kişisel olarak elleri temiz tutmak bebeklerin cisimleri ağzına almasına engel olmak gerekmektedir. Ellerin değebileceği bütün yerler temizlenmelidir.



Bebeklerde veya çocuklarda oldukça sık rastlanan rota virüsü birçok yerde görülmektedir. Korunma yolları hijyene dikkat etmek eğer bebek emzirilmiyor ise mama içerisine katılan suyun içeriğinde zararlı madde bulunmayan hijyenik su olmasını sağlamak gerekmektedir. Çocuklarda geçirildikten sonra bağışıklık kazanılabilen bir özellik göstermektedir. Diğer bir korunma yöntemi ise aşılama olmaktadır.



Aşısı ne zaman yapılmalıdır?



Rota aşısı ilk doz şeklinde oluşturulmuş bir aşıdır. Bebeklerde altıncı haftadan itibaren yapılması mümkündür. Diğer dozu ise birinci doz yapıldıktan en az dört hafta sonra yapılması gerekmektedir. Bebek 24 haftaya geldikten sonra aşı yapılmış olmalıdır.



Bebeğe rota aşısı yaptırmak zorunlu mudur?



Ülkemizde 2003 yılında aşı vurulmaya başlanmış ve o zamandan sonra uygulama devam etmiştir. Rota aşısı ücretli bir aşıdır. Bebeklerin sağlığı için vurulması gereken bir aşıdır. Bağışıklığının güçlenmesi ve ileriki yaşlarda hatta yaşlılıkta dahi rastlanan rota hastalığına yakalanmamak için aşılamak gerekmektedir. Bebeğe aşı yapmak zorunlu değildir. Eğer bebek daha önce bu belirtileri ve hastalığı geçirmiş ise bağışıklık kazanmış olabilmektedir.



Nasıl iyileşme sağlanır?



Bebeklerde etkisi daha çok görülen virüs genellikle 3 ve 7 gün içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir. Yüksek ateş ve kusma belirtileri arttığı zaman doktora gidilmesi gerekir. Bebeklerde emzirme gerçekleşiyor ise daha sık arttırılmalı ve sıvı alımı maksimuma bu yolla devam edilmelidir.



Bebekler için sağlıklı olmalarını uzun süre etkileyen ve kilo kaybına sebep olan rahatsızlık için beslenme düzenine de dikkat etmek gerekmektedir. Bebeklerin sıvı kayıpları bu dönemde çok fazla olduğu için doktor desteği ile probiyotik alınımına başlanmalıdır.



Büyük çocuklarda probiyotik içeren gıdalar örneğin yoğurt gibi yiyecekler verilmesi tercih edilmelidir.

En dikkat edilmesi gereken büyük ya da küçük çocuklarda sıvı tüketimini arttırmak olmaktadır.



Hastalığın belirtileri nelerdir?



Hastalık belirtileri bebeklerde ishal ve yüksek ateş görüldüğü gibi dışkı içerisinde kırmızı lekeler görülmesiyle belirtiler başlamaktadır. Bebeklerde dışkı tahlil edilmesi ile kesin teşhis koyulabilmektedir. Özellikle ilk evrede yüksek ateş beslenme güçlüğü ağızda kuruluk bebeklerde görülmektedir. Huzursuzluk hali gece ağlamalar da bu dönemde gözükmektedir. Bebeklerin altı temizlendikten sonra ellerin hijyenine daha da önem verilmesi bulaşıcılığı engellemek amacıyla oldukça mühim bir tedbirdir. Daha büyük çocuklarda ise yüksek ateş, kusma ve ishal görülmesinin yanında karın ağrısı da görülmektedir. Ağızda kuruma belirtisine de rastlanılmaktadır.



Yetişkinlerde görüldüğünde belirtiler ilk 24 saat içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Yüksek ateş, kusma, ishal ve bağırsak enfeksiyonu görüldüğü gibi bazı yetişkinlerde baş dönmesi de görülmektedir. Bazı yetişkinlerde ise yüksek halsizlik hissi, idrarda kan görülmesi, susuzluk çekme ve ağızda sürekli bir kuruluk hissi görülmektedir.



Birçok rahatsızlığı bulunmayan ve bağışıklığı güçlü olan yetişkinlerde ise hafif şekilde geçirilebilen bir rahatsızlıktır.