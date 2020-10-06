Babanın 'Öteki' İşlevi

Babasal işleve dair bilinen yaygın inanışlardan birisi babasal işlevin annesel işlev kadar mühim bir mevzu olmadığıdır. Babanın bebek doğduktan bir müddet sonra baba olduğunu anladığı, annelik gibi içgüdüsel olmadığı yönünde de inanışlar çokça yaygındır. Anneliğin içgüdüselliğini başka bir tartışma konusu olarak bir kenara koymakla beraber, roller üzerinden babayı ele aldığımızda ötekileştirilmesi, ilişkinin dışına doğru konumlandırılması söz konusudur. Oysa bir önceki başlıkta da bahsettiğimiz gibi, babasal işlev de annesel işlevle aynı anda başlamaktadır. Annenin annesel işlevi bedeninde gün be gün büyüyen bebeği kabulle alakalıyken, babasal işlev, anneyi zihinde tasarımlama ve onaylama ile başlar. Burada bebeğin daha dünyaya gelmeden sahip olacağı anne-baba arasındaki ilişkiye atıf yapmak istiyorum.

Birbirini seven ve yeni rollerle de birbirini kabullenen iki insanın birlikte inşa ettikleri ilişkide bebeğe de alan açmaları, bebeğin varlığının doğmadan onaylanması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında anneyi zihninde tasarımlayan bir baba, ruhsal olarak gelecek olan bebeğe hazır demektir. Anne ile kurduğu ilişkide annenin değişen bedenine uyum sağlayan, imkanları ve şartları sürece göre yeniden çerçeveleyen bir konumda, babasal işlev çok hayatidir. Burada şunu farketmekte fayda var, bebek doğduktan bir müddet sonra erkeğe verilen (kültürel olarak) babasal işlev zaten en başından beri varolan ama arka plana atılan işlevselliğin inkar edilmesidir ki bu da babasal işleve haksızlıktır.

Bütün bir süreçte orada olan ama fizyolojik kaynaklı kısıtlamalardan dolayı anne-bebek ilişkisine bir müddet konumlanamayan babanın arka planda bu ilişkinin(anne-bebek) sağlıklı ilerlemesi için yaptıkları, babasal işlev açısından bebek için çok önemlidir. Annenin bebeği çoşkuyla kabul etmesi, hatta kendi annesel işlevini sağlıklı bir şekilde ilerletebilmesi için babasal işlevin desteğine her zaman ihtiyaç duyacaktır. Babanın işlevsel olmadığı, evde konumlanmadığı, bilerek ve isteyerek dışarıda kaldığı durumlarda annenin de bebeği kabullenmekte ve bakım vermekte zorlandığı tablolara çok sık rastlayabiliriz.