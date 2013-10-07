Sabah bulantÄ±sÄ± ile evde nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±kabilirsiniz?

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BugÃ¼n Ä°liÅŸkilerinizde çift taraflÄ± durumlar yaÅŸayabilirsiniz. KararsÄ±zlÄ±k içinde yeni ufuklara açÄ±lma isteÄŸi içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öÄŸrenme isteÄŸi içinde olabilirsiniz. DüÅŸüncelerinizi paylaÅŸmak için etrafÄ±nÄ±zdaki insanlarla sosyalleÅŸebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken iÅŸlere yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n OrtaklÄ± para konularÄ± gündeminizi oluÅŸturabilir. EndiÅŸe duyduÄŸunuz konular gündeme gelebilir. Ä°kili iliÅŸkilerinizde kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçÄ±nmanÄ±zda fayda var. Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullar oluÅŸabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlere yönelip kafanÄ±zÄ± daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Ailevi konularla ilgili olaylarÄ±n arasÄ±nda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zda kendinizi engellenmiÅŸ hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konular gündeme gelebilir. GeçmiÅŸte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ä°lgilendiÄŸiniz konuya kendinizi adayacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zdaki sorumluluklarÄ±nÄ±z gündeminizi oluÅŸturabilir. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorumluluklar sizi yorabilir. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde sonlanmalar yaÅŸanabilir. Ä°liÅŸkilerinizde kararsÄ±zlÄ±k yaÅŸayabilirsiniz. Kendinizi akÄ±ÅŸa bÄ±rakmaya çalÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Parasal konularla da ilgileneceÄŸiniz zamanlar olabilir. OrtaklÄ± konulara karÅŸÄ± özenli yaklaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Bugün uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanmak için uygun koÅŸullar oluÅŸabilir. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda kararsÄ±zlÄ±k içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitiÅŸlere neden olabilir. KafanÄ±zÄ± daÄŸÄ±tmak için keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayÄ±rmak isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Ailevi konular gündeminizi oluÅŸturabilir. GeçmiÅŸe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. BabanÄ±zla ilgili olaylarÄ± ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayÄ±ÅŸÄ± içine girebilirsiniz. Ä°kili iliÅŸkilerinizde sorgulamalar ve bitiÅŸler olabilir. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Ä°letiÅŸimin yoÄŸun olduÄŸu zamanlar içindesiniz. YakÄ±n çevrenizdeki deÄŸiÅŸikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. ZekânÄ±zÄ± kullanarak çözüm bulacaÄŸÄ±nÄ±z sorunlar gündeme gelebilir. Ä°liÅŸkinizde sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayabilirsiniz. Ä°yi yönetemezseniz bitiÅŸler olabilir. OrtaklÄ± konularda dikkat etmeniz gereken koÅŸullar var.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlamasÄ± yapabilirsiniz. OrtaklÄ± para konularÄ±na dikkat edilmesi gereken zamanlar var. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z destekle sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± daha rahat yerine getirebilirsiniz. AÅŸk konularÄ±nda kendinizi kararsÄ±z hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken iÅŸler olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n KiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz konular üzerinde yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. Ä°kili iliÅŸkilerde bitiÅŸler olabilir. Yeni baÅŸlangÄ±çlar yapmak için hevesli olacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Parasal sorunlarÄ±nÄ±zÄ± çözmekte baÅŸkalarÄ±ndan destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken iÅŸlere yoÄŸunlaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n BilemediÄŸiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Ä°liÅŸkinizde çift taraflÄ± durumlar oluÅŸabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayÄ± kayÄ±plar gerçekleÅŸebilir. SÄ±kÄ±ntÄ± duyduÄŸunuz konularÄ± bitirmek için istek duyabilirsiniz. Ä°çsel süreçler yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken iÅŸlere yoÄŸunlaÅŸabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Ä°liÅŸkinizde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla sosyalleÅŸerek biraz kafanÄ±zÄ± daÄŸÄ±tmak isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda bitirmeniz gereken iÅŸleri toparlamanÄ± gereken zamanlar olacak. BaÅŸkalarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku