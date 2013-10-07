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07.10.2013 - 23:10 |

Sabah bulantÄ±sÄ± ile evde nasÄ±l baÅŸa çÄ±kabilirsiniz?

Sabah bulantÄ±sÄ± ile evde nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±kabilirsiniz?

Sabah bulantÄ±sÄ± ile evde nasÄ±l baÅŸa çÄ±kabilirsiniz?
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AÅŸaÄŸÄ±daki Ã¶neriler, sabah bulantÄ±sÄ± iÃ§in ispatlanmÄ±ÅŸ gÃ¼venlitedavilerdir. Halen az sayÄ±da kadÄ±n sabah bulantÄ±sÄ± tedavisi sonrasÄ± tamamenrahatlÄ±yor. Zencefil ve doksilamin almanÄ±n mide bulantÄ±sÄ± ve kusmayÄ±dizginlemenize yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

  • Doksilaminveya deminhidranit gibi belli antihistaminleri doktorunuzun tavsiye ettiÄŸiÅŸekilde almanÄ±z, sabah bulantÄ±nÄ±zÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Bu antihistamininlerdenbiri tek baÅŸÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmazsa, B6 vitaminiylebirlikte almayÄ± deneyebilirsiniz.
  • Zencefil,kapsÃ¼l iÃ§inde toz olarak, sÄ±cak su iÃ§ine rendelenerek Ã§ay ÅŸeklinde veyaÅŸurup olarak alÄ±nabilir. DÃ¼zenli olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, tedaviden sonrakibirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde sabah bulantÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de yatÄ±ÅŸtÄ±rabilir.
  • B6ve B12 vitaminleri de, doktorunuzun tavsiye ettiÄŸi ÅŸekilde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndamide bulantÄ±sÄ± ve kusmayÄ± azaltÄ±r.
  • Sonolarak iÄŸne ile P6 noktasÄ±na basÄ±nÃ§ uygulamak (kolunÂ  iÃ§ tarafÄ±na, orta parmak Ã§izgisi yÃ¶nÃ¼ndeve bileÄŸinizin ve dirseÄŸinizin arasÄ±nÄ±n altÄ±da biri kadar) bazÄ± kadÄ±nlariÃ§in mide bulantÄ±sÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r.

Hamilelik dÃ¶neminde mide bulantÄ±sÄ± ve kusmayÄ± azaltmakiÃ§inÂ  aÅŸaÄŸÄ±daki Ã¶nerileri takip edin.

  • Fazlaolmamak kaydÄ±yla bir ÅŸeyler atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, mideniz boÅŸ kalmasÄ±n. Midenin boÅŸolmasÄ± mide bulantÄ±sÄ±nÄ± daha da arttÄ±rabilir. GÃ¼nde Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k Ã¶ÄŸÃ¼n yemekyerine, sÄ±k sÄ±k ve kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶ÄŸÃ¼nler tÃ¼ketin. Â
  • SabahbulantÄ±larÄ± iÃ§in, yataktan kalkmadan Ã¶nce kraker gibi hafif aperatifleralÄ±n. Bu aperatifin sindirilmesi iÃ§in kendinize birkaÃ§ dakika ayÄ±rÄ±n vedaha sonra yataktan yavaÅŸÃ§a kalkÄ±n.
  • VÃ¼cudunsu miktarÄ±nÄ± muhafaza edin. Bol miktarda su iÃ§in. Su, et suyu veya meyvesuyu gibi spor iÃ§eceklerini deneyin.
  • Dahafazla protein alÄ±n ve yaÄŸlÄ± yiyecekler almaya son verin.
  • MidenizibulandÄ±ran kokulardan ve yiyeceklerden uzak durun. TurunÃ§gillerden yapÄ±lanmeyve sularÄ±, sÃ¼t, kahve gibi kafeinli iÃ§ecekler mide bulantÄ±sÄ±nÄ± daha dakÃ¶tÃ¼leÅŸtirir.
  • MidebulantÄ±sÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼leÅŸtiren demir tamlayÄ±cÄ±larÄ±ndan uzak durun. BunlarhamileliÄŸin ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda gerekli deÄŸildir.
  • Bolcaistirahat edin. Stres ve yorgunluk sabah bulantÄ±sÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼leÅŸtirir.

GÃ¼nde Ã¼Ã§ defa veya daha fazla kusmanÄ±z olursa veya sÄ±vÄ± alamazsanÄ±z,Ã¶zellikle de aÄŸrÄ±nÄ±z, ateÅŸiniz ve bunlarÄ±n her ikisi birden varsa derhaldoktorunuzla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n.Â


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