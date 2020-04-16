Sabah saatlerine dikkat

Bugün ne yapılabilir? Bu sabah erken saatlerde (8:41) yan yana gelen Ay ve Mars daha huzursuz durumlara işaret etmekte. Bu saatlerde daha sakin ve dengeli olmaya bakalım. Kişisel gerginlikleri aşmak için daha iyi bir dinleyici olmalıyız. Kimi zaman sabırsızlıklar, dikkatsizlikler olumsuz sonuçlara yol açabilir. Neyse ki öğle sonrasında daha istikrarlı koşullar var.

Nelerden kaçınmalı? Bugün Saka burcunda ilerleyen Ay kişisel alanda daha özgür ve kendi başımıza ilerleme isteğine işaret ediyor. Farklı düşüncelerimizi daha dengeli şekilde ifade etmeye çalışalım. Kimi zaman gruplar içinde ya da ailevi konularda ters giden durumlar tepkilere yol açabilir. Ortak çıkar ve ilgilerimizi daha fazla düşünmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Kamış Daha büyük bir anlayış geliştirmeliyiz. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabilir. Yapıcı çaba gerekiyor.