Saç Bakım Maskesi Tarifi: Evde Saç Bakımı İçin Nasıl Maske Nasıl Yapılır?



Güneş ışınlarının, kirli havanın, kimyasal maddelerin, deniz suyunun, sağlıksız beslenmenin, saça yapılan her türlü işlemin sebep olduğu yıpranmış saçları eski gür, canlı, parlak haline döndürmek mümkündür. Evde bulunan malzemelerle hazırlanacak olan maskeler saçların eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olmaktadır.



Saç Bakım Maskesi Tarifi: Evde Saç Bakımı İçin Maske Nasıl Yapılır?



Yumuşak Saçlar İçin Muzlu ve Avokadolu Maske

Saçlarınız yıpranmış, yumuşaklığını kaybetmiş ve zarar görmüş olabilir. Bu durumlarda saçlar oldukça kolay bir şekilde kırılabilmektedir. Saçlarını uzatmak isteyen kişiler için bu durum oldukça büyük bir problemdir. Bu saç maskesinin hazırlanabilmesi için gerekli olan malzemeler; muz, biraz elma sirkesi, biraz zeytinyağı, yumurta ve avokado. Muz zeytinyağı, yumurta ve avokado pürüzsüz bir hale gelene kadar blenderda ezilir. Daha sonra hazırlanan bu karışım saçlara masaj yapılarak tatbik edilir. Saçlar durulandıktan sonra su ve sirke karışımı saçlara yedirilir. Bir kaç dakika sonra tekrar yıkanır.

Yağlı Saçlar İçin Yumurtalı ve Yoğurtlu Maske

Kısa sürede yağlanan saçların, kişilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu sebeple yağlı saçlardan kurtulmak için evde bulunan doğal malzemelerle saç maskesi hazırlanabilir. Bu maske için gerekli olan malzemeler ise 1 yumurta ve 50 gram yoğurttur. Bu iki malzeme karıştırılır ve saça tatbik edilir. Haftada iki kere saça uygulanacak olan bu maske ile yağlı saç sorununun önüne geçilecektir. Hazırlanan maske nemli ve temiz saça uygulanmalı ve yarım saat bekleyip durulanmalıdır.

Saçların Hızla Uzayabilmesi İçin Ballı ve Balkabaklı Maske

Kış aylarının en çok tüketilen malzemelerinden birisi balkabağıdır. Sofralarda bol miktarda bulunan balkabağı, saçlar için de oldukça faydalıdır. Bir miktar balkabağı püre haline getirilir ve bal ile karıştırılır. Daha sonra saça uygulanır. Saç derisine kadar sürülen bu maske 15 dakika kadar saçta bekletilir ve daha sonra saçlar durulanmalıdır. Mineral ve vitamin yönünden oldukça güçlü olan balkabağı, saçların kırılmadan ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayacaktır. Saçın yanı sıra evde doğal olarak hazırlanmış olan bu balkabağı kürü, cilt için de oldukça faydalıdır.