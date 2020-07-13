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13.07.2020 - 15:57 |

Saç ektirmeden önce bunlara mutlaka dikkat edin!

Günümüzde tıbbi teknolojilerin ve tekniklerin gelişmesi ile birlikte saç ekimi en çok gerçekleştirilen estetik uygulamalar arasında yer alıyor. Gençliğin, güzellik ve yakışıklılığın simgesi olan saçların dökülmesi kişinin olduğundan yaşlı görünmesine neden olurken öz güven sorunlarına yol açabiliyor. Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik saç ekimi konusunda bilgi verdi.

Saç ektirmeden önce bunlara mutlaka dikkat edin!
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Saçları dökülen ve bu görüntüyü değiştirmek isteyenler en iyi saç ekimi merkezi arayışına gidiyor. İşte bu noktada da dikkatli olunması gerekiyor, saç ekimi merkezleri arasından seçim yaparken bazı unsurların sorgulanması önem taşıyor. 

Seçim yaparken nelere dikkat etmeliyim?

• Saç ekimi yaptırmak istiyorsanız ve saç ekim merkezi araştırmalarına başladıysanız etik kurallara bağlı kalan ve işlemleri steril ameliyathane koşullarında gerçekleştirebilecek özellikteki merkezlere yönelmelisiniz. Saç ekim işlemleri cerrahi nitelik taşıdığı için steril ortamlar sunamayan merkezler riskli olabilmektedir. 

• Saç ekim merkezi seçerken işlemi gerçekleştiren uzmanları araştırmalısınız. Eğitimleri, uzmanlıkları ve daha önce bu alandaki deneyimlerini sorgulamalısınız. Bu açıdan günümüzde oldukça şanslı olduğumuz aşikardır. İnternetin sunduğu olanakları kullanarak merkezler hakkında bilgi alabilirsiniz. Bünyesinde uzman doktorları barındırmayan merkezlerden gönül rahatlığı ile uzak durabilirsiniz.

• Saç ekim merkezi kararı vermeden önce referans istemelisiniz. Geçmiş operasyonların öncesi sonrası görüntülerini incelemeli ve beklentilerinize yanıt verilip verilmeyeceğiniz değerlendirmelisiniz.

• Saç ekim merkezinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup olmaması da mutlaka sorgulamanız gereken konular arasında yer alır. Saç ekim süreçlerinin gerçekleştirilebileceğine sair gerekli yasal izinleri ve lisansları alan kurumları tercih etmelisiniz.

• Çok ucuz ya da herkese standart bir fiyat veren merkezlerin güvenilirliğini sorgulamanız gerekir. Her kişinin saç yapısı, donör bölgesindeki saç kalitesi, hangi teknikle saç ekiminin yapılması gerektiği ve ekim için belirlenen greft sayısı aynı olmayacaktır. Tüm estetik cerrahi operasyonlar gibi saç ekiminin de kişiye özel planlanması gerekir. Doğal görünen gür saçlara ulaşılabilmesi işlem sırasında yapılanlar kadar işlem öncesi planlama süreci ile de yakından ilgilidir. 

• Saç ekimi cerrahi nitelik taşır. Saç ekimi yapılacak merkezin herhangi bir komplikasyon oluşması durumunda bu komplikasyonların engellenebilmesini sağlayan tıbbi donanımlara sahip olması gereklidir. 

Unutmayın. Saç ekim merkezi seçiminiz hem sağlığınızı korumanız hem de beklentilerinize kavuşmanız için önemlidir. 

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