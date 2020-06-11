Saç mezoterapisiyle saç dökülmesi önlenebilir mi?

Saç dökülmesinde saç mezoterapisinin dökülmeyi önlediği kanıtlanmıştır. Saçlarımız dış görünüşümüzü etkileyen en önemli faktördür. Saç dökülmesinin genetik, tıbbi ya da psikolojik birçok sebebi vardır ve kişileri psikolojik açıdan olumsuz yönde etkiler. Günümüzde doğru tedavi teknikleri ile saç dökülmesinin önlenmesi ve geciktirilmesi mümkün.

Saçın normal süreçte devamlı dökülme - çıkma gibi döngüsü bulunur. Ancak döngüde dökülme artışı ve çıkma azlığı nedeni ile saç miktarı azalır. Saç döngüsünde oksijen, vitaminler, mineraller ve proteinler oldukça önemli faktörlerdir. Ancak bunların hepsi vücutta yeterli miktarda depolanmamıştır. Saçın ihtiyacı olan bu faktörleri beslenme düzensizliği gibi çeşitli nedenlerle vücut düzenli olarak karşılayamaz.

Saç döngüsünün negatif yönde seyretmesi, saç miktarının giderek azalması ve bunun aynada gözle görülür hale gelmesiyle birlikte psikolojik stresin de başlaması saç dökülmesini hasta için kısır bir döngüye sokar.

Saç mezoterapisi saçın ihtiyacı olan besini sağlar

Saç mezoterapisi ile saçlı deriye direkt enjekte edilen vitamin mineral proteinler saç hücrelerinin aktivitesini artırır; daha dolgun ve ışıldayan saçların ortaya çıkmasını sağlar. Mezoterapide kullanılan içerikler hastanın ihtiyacına göre kişiye özel olarak belirlenir ve hastanın saç dökülme tipine göre tedaviye yönelik ilaç tedavileri de eklenir

Saç mezoterapisinde kullanılan protein vitamin ve minerallerden zengin malzemeler mikro iğne adı verilen iğneler ile enjekte edilir. Bu sayede hastanın işlemi esnasında hiçbir şekilde acı hissetmemesi sağlanır. Ayrıca kullanılan pnömatik mezoterapi tabancaları ile işlem süresi kısalır. Saçlı deriye uygulanan içerik eşit şekilde dağıtılır ve ağrı eşiği düşük kişilerde hissi oluşması da önlenir.

Hastanın ihtiyacına göre haftada bir veya iki kez uygulanan saç mezoterapisi ve konsantre growth faktör (CGF) adı verilen saflaştırılmış büyüme faktörü ile birlikte kullanıldığında hastaların kısa sürede istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi sağlanır.

Her yaştan hasta için uygun saç mezoterapisi alanında uzman doktorlar tarafından klinik ortamda uygulandığı sürece oldukça güvenilir ve etkili sonuçlar sağlayarak hastaların yüzünü güldürebilmektedir.

Uzm. Dr. Figen Atak