Safir Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Safir Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Safir taşın ana rengi mavi ve lacivert olsa da başka renklerde çıkarılan versiyonları da bulunmaktadır. Alternatif renkleri arasında turuncu, sarı ve pembe yer alır. Oldukça estetik bir görünüme sahip olan bu lüks taşlar enerjisi ve içerdiği mineraller ile insan sağlığına birçok açıdan fayda sağlar.



Safir Taşı Nedir?



Safir, dünya üzerindeki en kıymetli taşlardan biridir. Corundum adındaki mineralin bir çeşididir. Özellikle koyu renkli olanları çok daha nadir bulunup çok daha değerli kabul edilmektedir. İklim ve çevre şartlarına kadar son derece dirençli bir yapıya sahip olan safir taşı, yüksek ısıya karşı da oldukça dayanıklıdır. Ancak uzun ve hassas işlemlerden geçirilip pırlanta ve mücevher başta olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılabilir.



Safir Taşlar Nasıl Oluşur?



Diğer tüm taşlar gibi doğal süreçlerle oluşur. Kristal bir yapıya sahip olan safir taşların oluşması için uzun yılların geçmesi gerekir. Yüzde doksan oranında kayaçlarda bulunur. Kayaçlar bazalt ya da şist türünde ise safir bulunma ihtimali çok daha yüksek olmaktadır. Buna karşın bu özel taşlar mücevherden bile daha zor ve nadir bulunur. Küçük parçalar halinde değil büyük kütleler halinde oluşur. Dünyadaki en büyük safir taşı Hindistan'da yer alıyor.



Safir Taşının Özellikleri



Safir taşı dünyada en çok talep edilen mücevher ve pırlantalarda yoğun olarak kullanılır. Dış yüzeyi oldukça sert olup son derece parlaktır. Temizlemek için birkaç dakika suyun altına tutmak yeterlidir. Korindon elementi ile çeşitli oksitlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Çeşitli meditasyonlarda özellikle alın bölgesindeki çakraları açmak için kullanılmaktadır. Mavi dışında sarı, yeşil ve gri gibi çok farklı renklerde olabilir.



Safir Taşının Anlamı



İlk çağdan günümüze kadar safir taşı her zaman değerli bulunmuş ve kendisine birçok anlam yüklenmiştir. Safir kelimesinin Yunan dilindeki karşılığı 'güzel' kelimesiyle eş anlamlıdır. Bazı toplumlarda güzelliği ve dişiliği simgelerken, çok daha eski medeniyetlerde gücün sembolüdür. Bu nedenle 'Güç Taşı' olarak da adlandırılmıştır.



Safir Taşının Faydaları Nelerdir?



Dünya genelinde gök yakutların mistik güçleri olduğuna inanılıyor. Yaydığı yüksek ve pozitif enerji insanları arasındaki bağı kuvvetlendirip güven duygusunu perçinliyor. Birçok ülkede safir taşlı yüzüklerin çiftler arasında sadakat oluşturduğuna inanılır. Aurası çok yüksek olan bu yüzük kişilerin manevi dünyasında da ışık tutar. Tüm bunların dışında yakut ve safirler doğrudan doğruya insan sağlığını da olumlu etkiler. Kalp sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yanlarında sürekli safir taş bulunduran kişiler çok daha enerjik hisseder. Böbrek taşları ve kistleri başta olmak üzere tüm böbrek hastalıklarına karşı koruyucudur. Sakinleştiricidir. Öfke kontrolünü sağlar ve bireylerin çok daha akılcı kararlar almasına etki eder. Kişilerin üstündeki negatif enerjileri alarak kaygı, stres ve depresyon belirtilerini en aza indirger.