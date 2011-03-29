Sağlıklı bebek sahibi olmak mümkün

Op. Dr. Ebru Fusun Işık

Diyabet, astım, tansiyon gibi kronik hastalıklara sahip kadınların hamilelikleri sağlıklı gebelere göre biraz daha zor geçebiliyor.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Ebru Fusun Işık, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı:

Riskli gebelik nedir?

Gebeliğin riskli olması hali, hem anne, hem de bebeğin sağlık durumuyla ilgili risklerin artması anlamına geliyor. Gebelik öncesi olan nedenlere bağlı olarak gebelik riskli hale gelebileceği gibi gebelik sırasında meydana gelen bedensel değişimlerin sonucunda da bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Tüm süreçlerde amacımız, bebek ve annenin sağlığının korunması yönünde. Ancak bazı durumlarda annenin hayatını kurtarmak birinci önceliğimiz haline geliyor.

Riskli gebeliklerin nedenleri neler?

Yüksek riskli gebelikler denince akla aşırı kanamalar, tansiyon yüksekliği, kontrol altına alınamayan diyabet, tiroid bozuklukları, miyomlar, çeşitli kan hastalıkları ve kanser, çoğul gebelikler, ileri anne, bebekte görülen çeşitli anormallikler geliyor. Bir önceki gebelikte yaşanan erken doğum tehditleri, rahim ağzı yetmezlikleri ve düşükler bir sonraki gebelik için az miktarda olsa da var olan riski artırıyor. Bunların bir kısmı gebelik öncesi rutin muayeneler ve incelemeler sonucu ortaya çıkıyor. Bir kısmıysa öngörülemiyor.

Hangi kronik hastalıklara bağlı gebelikler risk taşır?

Diyabet, yüksek tansiyon, tiroid, epilepsi, astım, kalp ve kronik böbrek hastalıkları, yumuşak doku romatizmaları, genetik kan rahatsızlıkları, obezite gebeliğin riskli geçmesine neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve tiroid hastalığıyla gebe kalan kadın oranı oldukça yüksek.

Yüksek tansiyonlu gebeler nasıl izlenmeli?

Hipertasiyonun varlığı önceden biliniyorsa ilaçlarla gebelik öncesinde kontrol altında alınması gerekiyor. Ayrıca, gebelik süresince kontrol altında tutulmalı. Yüksek tansiyonun varlığı gebelik sırasında tespit edilirse anne adayının kardiyoloji uzmanı tarafından düzenli takip altına alınarak ilaç tedavisine başlanması gerekir. EKG ve EKO testleri yapılmasında fayda var. Bu gebelerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri de preeklampsi.

Diyabetli anne adayları nelere dikkat etmeli?

Eğer kişi tip 1 ya da tip 2 diyabetliyse öncelikle endokrin uzmanıyla birlikte diyabetinin kontrol altına alınması gerekiyor. Diyabetli anne adaylarının çocuklarında özellikle kalple ilgili doğumsal anomalilerin görülme riski bulunuyor. Bu nedenle 24’üncü hafta civarında ‘fetal eko’yla bebeğin kalbinin detaylı incelemesinin yapılması gerekiyor. Diyabetli gebelerde böbrek fonksiyonlarının ve diabetik retinopati açısından göz muayenelerinin düzenli olarak yapılmasında da fayda var. Kan şekeri kontrolü sağlandığı taktirde risk en az seviyeye inebiliyor. Günümüzde artık diyabetli kadınlar düzenli kontrollerle sağlıklı gebelikler yaşabiliyor ve doğum yapabiliyor.