Sağlıklı bir hamilelik için 10 öneri

Kışın yaşanan hamileliğin kendine has güzelliği ve önemi olsa da, soğuk hava nedeniyle vücut direncinde azalma ve gribal enfeksiyonlar gibi birtakım sorunları da beraberinde getiriyor. Ancak beslenmenin yanı sıra enfeksiyonlardan kaçınmak ve vücut ısısını düzenlemek gibi alınabilecek basit önlemlerle keyifli ve sağlıklı bir hamilelik geçirmek hiç de zor değil. Acıbadem International Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Banu Duru, hamilelerin kış mevsimini sağlıklı geçirmeleri için 10 öneride bulundu.

1. Kirli havada sokağa çıkmayın

Kirli hava, yani toksinlerin boğaz ve akciğerlere ulaşması anne ve bebekte toksik etki ile enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Örneğin baş ağrısı, baş dönmesi, boğaz ve burun enfeksiyonu, gözlerde alerji gibi olumsuz tablolara yol açabiliyor. Bu nedenle kirli havada dışarı çıkmayın, buna mecbursanız eğer mutlaka maske ya da mendil kullanın.

2.Turunçgiller ve yeşil sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin

Kış mevsiminde turunçgiller ve yeşil sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Çünkü bunlar içerdikleri C vitamini başta olmak üzere pek çok vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlayarak sizi üst solunum yolu enfeksiyonu ile birçok hastalıklardan koruyabiliyor.

Ayrıca kış mevsiminde de gün içinde sıvı kaybı oluyor, bu nedenle susamasanız bile bol sıvı tüketmeye de özen gösterin. Ana besin öğelerinde vitaminin yanı sıra proteine de ağırlık verin. Protein kış mevsiminde vücut direncini arttırmaya yardımcı olan bir besin maddesi ve vücudun ana yapıtaşlarından birini oluşturuyor.

3.Gribal enfeksiyonları ayakta geçirmeyin

Gribal enfeksiyonlarda en etkili tedavi, yatak istirahati etmek. Bol sıvı alımı, C vitamini takviyesive boğaz pastili desteği rahatlamanızı sağlayacaktır. Odanızdaki buhar makinesi de boğazda kuruluk ve burun tıkanıklığı şikayetlerini azaltacaktır. Ancak hamilelikte enfeksiyonlar daha ağır seyredebiliyor. Bu nedenle ateş ve genel durumda kötüleşme olursa dahiliye, K.B.B. ya da göğüs hastalıkları uzmanına başvurmayı asla ihmal etmeyin.

4. Haftada en az 2 gün balık tüketin

Sağlıklı bir bebek için Omega3 desteği açısından haftada en az 2 gün balık, ceviz-badem tüketin. Ayrıca B vitamini desteği için de haftada en az 2 kez ızgara kırmızı et ile kuru baklagiller yemeye özen gösterin.

5.Vitamin ya da gıda destek ürünleri takviye edin

Hamilelik döneminizde vitamin ihtiyaçlarınızı taze sebze ve meyvelerden almanız en doğru yaklaşım olacaktır. Ancak şehir hayatı organik sebze ve meyvelere ulaşımı zorlaştırıyor, endüstriyel gelişim arttıkça gıdaların temel besin değerleri azalıyor. Bu nedenle özellikle kış aylarında vücut direncinizi korumak ve sağlıklı bir fetus gelişimini sağlayabilmek için başta C vitamini, demir, kalsiyum ile D vitamini başta olmak üzere tüm multivitaminleri uygun dozlarda gıdalara ek olarak almanız öneriliyor. Ancak bu vitaminleri gelişigüzel almayın, mutlaka sizi takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına danışın.

6.Kalabalık ortamlarda bulunmayın

Gribal enfeksiyonlardan koruyan en etkili önlem, kış aylarında mümkün olduğunca enfeksiyonun bulaşabileceği ortamlara girmemek oluyor. Örneğin toplu taşıma araçları, okullar, hastanelerin enfeksiyon klinikleri ile alışveriş merkezleri gibi ortamlardan mümkün olduğunca kaçının. Dışarı çıkmanız çok gerekli ise yanınızda taşıyacağınız hijyenik el yıkama ürünleri ve maske gibi materyallerle kendinizi koruyun.

7.Şifalı çayların gücünden yararlanın

Gribal enfeksiyonlardan korunmak için doktorunuz önerdiği takdirde her gün C vitamini takviyesi alın. Ayrıcaıhlamur, elma ya da limon çayı gibi kış çaylarıgibi çaylar da enfeksiyon hastalıklarından korunmanızda fayda sağlıyorlar. Ancak bu çayları içmeden önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

8.Tatlı yeme isteğine karşı çıkın

Kış aylarında evlerde zaman geçirme zorunluluğu nedeniyle gelişen tatlı krizleri ile abur cuburlar fazla kilo almanıza sebep oluyor ve sonrasında buna bağlı olarak sorunlar yaşanıyor. Yüksek tansiyon ve hamilelik diyabeti gibi durumlarda ise annede metabolik ve kardiyovasküler sorunlar, bebekte de büyüme ve gelişme sorunları gibi hayati önemi olan problemler gelişebiliyor. Bu yüzden ihtiyacınız olan kalori alımının üzerine çıkmayın, gerekirse bu konuda diyetisyen yardımı alın.

9. Evinizde pilates yapın

Kış mevsiminde dışarıda spor yapmak sıklıkla hava koşullarına bağlı olarak mümkün olmayabiliyor. Ancak sporunuzu ihmal etmeyin, evinizde düzenli olarak yapmaya devam edin. Evde yapabileceğiniz en uygun egzersiz ise hamilelere yönelik yapılan pilates programları.

Ev ortamında özel eğitmen ya da video yardımıyla yapacağınız 30 dakikalık egzersiz bile kalori kontrolü, kas gücü artımı ile esneklik sağlanması acısından çok yardımcı olacaktır. Yürüme bandında bile olsa gün içinde yapacağınız 30-45 dakikalık hafif tempolu yürüyüş de büyük fayda sağlayacaktır.

10.Bu üçlüden uzak durun

Kışın tüketilen gıdalar karbonhidrat, yağ ve tuz bakımından sıklıkla zengin oluyorlar. Ancak bu tür gıdaların kış aylarında bolca tüketilmesi hamilelerde kan şekeri ve tansiyon değerlerinde yükselmelere, bunun sonucunda da anne bebeğin sağlığında olumsuz yönde sapmalara neden olabiliyor. Mevsim her ne olursa olsun mutlaka beslenmenize dikkat edin ve tuzlu gıdalardan kaçının.