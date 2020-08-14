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14.08.2020 - 15:14 |

Şahika Ercümen geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için boğaza daldı

UNDP Türkiye “Sudaki Yaşam Savunucusu” milli sporcu Şahika Ercümen, Dilara Koçak ile birlikte İstanbul Boğazı’nda bir dalış gerçekleştirdi ve dalışla denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Şahika Ercümen geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için boğaza daldı
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Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 50’si geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan çevre dostu su şişesini üreten Hayat Su’yun sürdürülebilir bir dünya için 2025 taahhütlerini açıkladığı lansmanda UNDP Türkiye tarafından “Sudaki yaşam savunucusu” seçilen rekortmen milli sporcu Şahika Ercümen ile Sıfır Atık Sıfır Açlık programı destekçisi ve beslenme uzmanı Dilara Koçak, İstanbul Boğazı’nda bir dalış gerçekleştirdi. Bu dalış ile denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine vurgu yapmak istediklerini dile getiren Şahika Ercümen, “Okyanus ve denizler gezegenimizin yüzde 70’ini oluşturuyor. Çoğumuzun su yüzeyinde gördüğü atıklar, denizsel atıkların sadece yüzde 15’ini oluştururken, deniz çöplerinin yüzde 80'i deniz tabanında bulunuyor. Denizlerdeki yaşamı ciddi şekilde etkileyen bu kirlilik dünyamızın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bunun önüne geçmek ve plastik kullanımını azaltmak adına bugün çok önemli bir adım atıyoruz. Plastik kullanım oranını yüzde 50 düşürmeyi hedefleyen Hayat Su’yun bu çalışmasını çok değerli buluyor ve destekliyorum” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜME İHTİYACIMIZ VAR

Dalış sonrasında konuşan Şahika Ercümen, “Suları korumak benim boynumun borcu, ben her dalışımı suya duyduğum minnettarlıkla yapıyorum. Su, beni yaşama döndürdü ben de suyla ilgili yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugünkü dalışta yine birçok atıkla karşılaştık bunu biraz çevreme ve Dilara’ya da gösterebilmek istedim. Çünkü suyun altında biraz yalnız kalıyorum, tek başıma temizleyemiyor ve desteğe ihtiyaç duyabiliyorum. Bugün de suyun altında cam şişeler çakmak ve pek çok kişisel atığa maruz kaldık ve onları toplayıp çıkartmaya çalıştık.  Ama her şeyden önce herkesin bu konuyu içselleştirip sorumluluk haline getirmesi ve artık denizlere atık atmaması gerekiyor” dedi.  

Ercümen şöyle devam etti “Bugünkü projemiz geri dönüşümle ilgili. Bu hem doğaya hem de ekonomiye çok büyük katkı. Ülke olarak buna ihtiyacımız var belki de biz ülke olarak başka ülkelere de örnek olabiliriz. Bugün üstünde durduğumuz yüzde 50’si geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan çevre dostu su şişesi bana da umut veriyor. Umarım geri dönüşümün önemini daha fazla gözlemleyebiliriz. Bugün de buna hitaben dalış yaptık”

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