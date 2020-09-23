Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Salda Gölü Burdur'da Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi
23.09.2020 - 17:10 |

Salda Gölü Burdur'da Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Salda Gölü ülkemizin en önemli ve en ünlü göllerinden birisidir. İç Anadolu'da bulunan bu göl oluşumu ve tarihi ile dikkat çekmektedir. Ülkemiz doğal güzellikleri ile ön plana çıkan hem yerli hem de yabancı turistlerin gezmek istediği ve görmek istediği doğal güzelliklere sahiptir. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan göller arasında da Salda Gölü bulunmaktadır. Salda Gölü ülkemizde bulunan ve masmavi berraklığı ile muhteşem göllerden birisidir. Salda Gölü çevresinde günümüzde hala daha araştırmalar yapılmaktadır. Son aylarda Salda gölü popülerliğini arttırmış bir göldür. Bundan dolayı Salda Gölü ile ilgili çeşitli platformlarda araştırma yapılmaktadır. Peki, Salda Gölü nerededir? Salda Gölü'nün özellikleri nelerdir? Salda Gölü nasıl oluşmuştur? Salda Gölü'nün tarihçesi nedir? İşte Salda Gölü'ne dair bütün detayları derledik.

Salda Gölü Burdur'da Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi
ABONE OL

Salda Gölü ülkemizin coğrafi konum itibari ile İç Anadolu bölgesinde bulunan bir gölüdür. Salda Gölü derinliği ile ünlü bir göl olduğundan ötürü Türkiye'nin en derin üçüncü gölüdür. 2019 yılında Salda Gölü Cumhurbaşkanlığı tarafından özel koruma bölgesi olarak belirlenmiştir.

Salda Gölü Nerede?

Salda Gölü Türkiye'nin bir şehri olan Burdur şehrinde bulunan bir göldür. Salda Gölü Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer almaktadır.

Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Salda Gölü'ne kara yolu ile hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak mümkündür. Bu şehre hem otobüslerle hem de özel araçlar ile gidebilirsiniz. Isparta, Denizli veya Antalya'ya hava yolu ile ulaşım sağladıktan sonra toplu taşımayı kullanarak da Salda gölüne ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu şehirlerden Salda gölüne giden özel otobüsler bulunmaktadır. Yani hem hava yolu hem de kara yolu aracılığı ile salda gölüne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Burdur'a otobüslerle gittikten sonra Burdur otogarında yer alan Salda gölüne giden otobüsler bulunmaktadır. Ortalama 25 TL ücret ödeyerek Salda gölüne giriş yapabilirsiniz.

Salda Gölü Tarihi

Salda gölü 1989 yılında ilk kez 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmişti. Daha sonra sit alanı belirlendikten sonra bu göl koruma altına alınmıştı. 1992 yılında alınan kara neticesinde Salda gölünün çevresinde yer alan bazı mahalleler de 2. dereceden doğal yaşam alanı olarak belirlenmiş ve yine koruma altına alınmıştır. 2012 yılında gelindiğinde ise Salda gölü mesire alanı olarak kullanılmaya başlandı. Son olarak 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Salda gölü ve çevresi özel koruma altına alınmıştır.

Salda Gölü Özellikleri

- Yüksek sayıda alkaline sahip bir göldür.
- Su oldukça temiz ve suyun rengi turkuaz tonlarında bir renktir.
- Salda gölünün en derin noktası 184 metredir.
- Gölün yüzey rakımı ise 1316 metredir.
- Salda gölünün yüz ölçümü 40.70 kilometre karedir.
- Salda gölünün deniz seviyesinden yüksekliği 1140 metredir.
- Magnezyum, soda ve kil Salda gölü ve çevresinde bulunmaktadır.
- Salda gölü etrafında yaban ördekleri de yaşamaktadır.
- Suların çekilmesi ile birlikte Salda gölünde 7 tane beyaz ada bulunmaktadır.

Salda Gölü Hakkında Bilgi

Salda Gölü Burdur'a yaklaşık olarak 56 kilometrelik bir mesafede bulunmaktadır. Türkiye'nin en derin gölü olma özelliği bulunmaktadır. Gölün plajında yüzmek de serbesttir. Binlerce yıl önce yaşanan jeolojik çökme sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni şeyler keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Yolculuklar planlamak size keyif verebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde zevk aldığınız şeyleri yapmak için zamanınız olacak. Uğraştığınız işlerle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkiler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde akmayan koşullar söz konusu. Bazı konuları sonuca bağlamakta zorlanabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Bugün işlerinizde sıkışmalar olsa da iyimserliğiniz devam edecek. Uğraştığınız konuları sonuca bağlayamayabilirsiniz. Gün içinde uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İşlerinizdeki eksiklikleri tamamlamak için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili mevzular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yapacağınız programlar, akıcı bir şekilde ilerlemeyebilir. Süreçlerinizde dağılmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Uğraştığınız işlerdeki düzenlemeleri yapmak için uygun bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bazı konularda rahatça risk alabileceksiniz. Aşk gündeminize gelebilir. İlgilendiğiniz konuları sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Hayatınızda düzeltmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde dağınık koşullar söz konusu. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde eve ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Eski konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. İyimser tavrınızla olayları daha iyi kontrol edebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zekânızı kullanacağınız işlere yöneleceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlarda dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizi toparlayabileceğiniz ve aksaklıklara takılmamanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek sizi iyi hissettirebilir. Uğraştığınız işleri tamamlamak ve eksikleri gidermek için fırsatlar yakalayacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği veya diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Uğraştığınız işlerin içinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerin toparlanması zaman alabilir. Bugün eksiklikleri tamamlamak daha uygun olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işleri sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Akışta kalmaya çalışın. Korktuğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün meslektaşlarınızla birlikte organizasyona katılabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi planlayacağınız zamanlar içindesiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İşlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde eksik gördüğünüz konuları tamamlamak yeterli olabilir. Çalışma hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sonuca giderken dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırmasın. Bugün olaylara karşı iyimserliğinizi koruyabileceksiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Dengeli ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Oğuz Kara
Oğuz KaraNafaka ile Kopamayan Bağlar
Adil Yıldırım
Adil Yıldırımİlişkilerde sert mizacımı yumuşatmak istiyorum
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalÜst servikal kemiklerin yanlış hizalanması (C1-C2)
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluSen olmadan asla
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞAşılama nedir, nasıl yapılır, fiyatları nasıldır?
Bengü Güner
Bengü GünerSonbahara özel 10 stil önerisi
Eda Özdemir
Eda Özdemir#SendeBirGüzellikVar: Endolift Lazer Ağı
Gizem Çaldağ
Gizem ÇaldağKolay ama etkili ev yapımı maskeler
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşDünyanın en meşhur tatlısının lezzetli tarifi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiDiyabet tükenmişliği
En Çok İzlenen Videolar
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Falda Makas Görmek Ne Demek? Kahve Falında Makas Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Makas Görmek Ne Demek? Kahve Falında Makas Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Tavus Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Tavus Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Karınca Görmek Ne Demek? Kahve Falında Karınca Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Karınca Görmek Ne Demek? Kahve Falında Karınca Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Musluk Görmek Ne Demek? Kahve Falında Musluk Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Musluk Görmek Ne Demek? Kahve Falında Musluk Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber