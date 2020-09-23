Salda Gölü Burdur'da Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Salda Gölü ülkemizin coğrafi konum itibari ile İç Anadolu bölgesinde bulunan bir gölüdür. Salda Gölü derinliği ile ünlü bir göl olduğundan ötürü Türkiye'nin en derin üçüncü gölüdür. 2019 yılında Salda Gölü Cumhurbaşkanlığı tarafından özel koruma bölgesi olarak belirlenmiştir.



Salda Gölü Nerede?



Salda Gölü Türkiye'nin bir şehri olan Burdur şehrinde bulunan bir göldür. Salda Gölü Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer almaktadır.



Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir?



Salda Gölü'ne kara yolu ile hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak mümkündür. Bu şehre hem otobüslerle hem de özel araçlar ile gidebilirsiniz. Isparta, Denizli veya Antalya'ya hava yolu ile ulaşım sağladıktan sonra toplu taşımayı kullanarak da Salda gölüne ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu şehirlerden Salda gölüne giden özel otobüsler bulunmaktadır. Yani hem hava yolu hem de kara yolu aracılığı ile salda gölüne ulaşım sağlayabilirsiniz.



Burdur'a otobüslerle gittikten sonra Burdur otogarında yer alan Salda gölüne giden otobüsler bulunmaktadır. Ortalama 25 TL ücret ödeyerek Salda gölüne giriş yapabilirsiniz.



Salda Gölü Tarihi



Salda gölü 1989 yılında ilk kez 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmişti. Daha sonra sit alanı belirlendikten sonra bu göl koruma altına alınmıştı. 1992 yılında alınan kara neticesinde Salda gölünün çevresinde yer alan bazı mahalleler de 2. dereceden doğal yaşam alanı olarak belirlenmiş ve yine koruma altına alınmıştır. 2012 yılında gelindiğinde ise Salda gölü mesire alanı olarak kullanılmaya başlandı. Son olarak 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Salda gölü ve çevresi özel koruma altına alınmıştır.



Salda Gölü Özellikleri



- Yüksek sayıda alkaline sahip bir göldür.

- Su oldukça temiz ve suyun rengi turkuaz tonlarında bir renktir.

- Salda gölünün en derin noktası 184 metredir.

- Gölün yüzey rakımı ise 1316 metredir.

- Salda gölünün yüz ölçümü 40.70 kilometre karedir.

- Salda gölünün deniz seviyesinden yüksekliği 1140 metredir.

- Magnezyum, soda ve kil Salda gölü ve çevresinde bulunmaktadır.

- Salda gölü etrafında yaban ördekleri de yaşamaktadır.

- Suların çekilmesi ile birlikte Salda gölünde 7 tane beyaz ada bulunmaktadır.



Salda Gölü Hakkında Bilgi



Salda Gölü Burdur'a yaklaşık olarak 56 kilometrelik bir mesafede bulunmaktadır. Türkiye'nin en derin gölü olma özelliği bulunmaktadır. Gölün plajında yüzmek de serbesttir. Binlerce yıl önce yaşanan jeolojik çökme sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor.