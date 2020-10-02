Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Şalgam Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?
02.10.2020 - 20:42 |

Şalgam Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Adana’ya özgü bir içecek olan şalgam suyu, Türk mutfağında çok önemli bit yere sahiptir. Şalgam suyu, çok düşük kalorili bir içecek olması ile biliniyor. Şalgam suyunun 100 gramında 5 kalori bulur. Bu özelliği sayesinde diyet listelerinin de ilk sıralarında yer alıyor. Şalgam suyunun içeriğinde A, B ve C vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve demir bulunur. İşte, şalgam suyuna ait tüm detaylar.

Şalgam Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?
ABONE OL

Şalgam suyunun içinde bulunan fosfor, kalsiyum ve potasyum elementleri stresi önlemeye ve sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur.

Şalgam Suyu Neye İyi Gelir?

Şalgam suyunun bilinen pek çok faydası bulunur. Şalgam suyunun en çok bilinen özellikleri; Şalgam suyunun afrodizyak etkisi vardır. Erkeklerde cinsel gücü arttırma özelliği vardır. Şalgam suyunun içinde bulunan A, B ve C vitaminleri kalp ve göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Şalgam suyunun içinde bulunan kalsiyum ve potasyum diş ve kemiklerin sağlığını korur. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Sinir ve stresin azalmasına yardımcı olur. Şalgam suyu, boğazdaki iltihaplanmaların giderilmesine yardımcı olur. Eklem rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olur. Şalgam suyu, idrar söktürücü bir özelliğe sahiptir. Sindirim sistemini hızlandırır.

Şalgam Suyunun Faydaları

Şalgam suyu, turpgiller familyasından olan kara havuç ve şalgam turpundan elde edilen faydalı bir içecektir. Adana yöresinde özellikle de kebapların yanında sıkça tüketilen lezzetli ve besleyici bir içecektir. Anadolu insanları kış boyunca uzun süre yiyecekleri muhafaza etmek için kullandığı mayalama yöntemi ile fermante edilerek şalgam suyu elde edilir. Enerji veren ve sindirim sistemini düzenleyen şalgam suyunun doğal olanları pahalı olduğu için fabrikasyon ürünler çoğalıyor. Acılı ve acısız olmak üzere iki çeşit olarak üretilen şalgam suyu, ölçüyü abartmadan düzenli olarak tüketildiği zaman sağlığa pek çok faydası vardır. Mümkün olduğunca doğal bir şekilde evde yapılmış şalgam suyunu tüketmeye dikkat etmeniz gerekir. Şalgam suyu, içildiğinde ağızda değişik bir tat bırakır.

Şalgam Suyunun Faydaları

Şalgam suyu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun antioksidanlardan arındırılmasına ve vücut direncinin artmasına yardımcı olur. Fermente yolu ile yapılan yiyecekler ve içeceklerin insan sağlığına çok önemli faydaları vardır. Özellikle de tarhana, turşu, şalgam ve kefir gibi sağlıklı ürünlerin evde hazırlanması ile sağlıklı yiyecek ve içecekler ortaya çıkarılır. Şalgam suyunun içinde bulunan antioksidanlar sayesinde kanserin tüm vücuda yayılmasını önler. İçinde bulunan C vitamini sayesinde doğal bir antibiyotik görevi görür ve soğuk algınlığına karşı sizi korur. İçerdiği demir, fosfor, potasyum ve kalsiyum sayesinde kemiklerde oluşabilecek deformasyonlar önlenir. Sigaranın vücuda verdiği zararları en aza indirir. İştah açıcı özelliği bulunduğu için kilo alamayan kişilerin bolca şalgam suyu tüketmesi önerilir. Kan şekerini dengeler ve kan pıhtılaşmasını önler. Kan

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir.  Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTemporomandibular Eklem
Cevher Soydan
Cevher SoydanKoç Dolunayından en çok etkilenecek burçlar
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek görüşmeden neden kaçar?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü?
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilKadınların estetik yanılgıları
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ
Pınar Karahan
Pınar KarahanÇevirmen aranıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri
Eda Özdemir
Eda Özdemir'Cadılar' ile savaşan kadın: Anja Ringgren Lovén
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluHavayolu sendromu
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Portakal Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Portakal Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Metrekare Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Metrekare Nasıl Hesaplanır?

Metrekare Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Metrekare Nasıl Hesaplanır?

Ölçek Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ölçek Nasıl Hesaplanır?

Ölçek Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ölçek Nasıl Hesaplanır?

Metreküp Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Metreküp Nasıl Hesaplanır?

Metreküp Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Metreküp Nasıl Hesaplanır?

Sıradaki Haber