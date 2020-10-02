Şalgam Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Şalgam suyunun içinde bulunan fosfor, kalsiyum ve potasyum elementleri stresi önlemeye ve sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur.



Şalgam Suyu Neye İyi Gelir?



Şalgam suyunun bilinen pek çok faydası bulunur. Şalgam suyunun en çok bilinen özellikleri; Şalgam suyunun afrodizyak etkisi vardır. Erkeklerde cinsel gücü arttırma özelliği vardır. Şalgam suyunun içinde bulunan A, B ve C vitaminleri kalp ve göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Şalgam suyunun içinde bulunan kalsiyum ve potasyum diş ve kemiklerin sağlığını korur. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Sinir ve stresin azalmasına yardımcı olur. Şalgam suyu, boğazdaki iltihaplanmaların giderilmesine yardımcı olur. Eklem rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olur. Şalgam suyu, idrar söktürücü bir özelliğe sahiptir. Sindirim sistemini hızlandırır.



Şalgam Suyunun Faydaları



Şalgam suyu, turpgiller familyasından olan kara havuç ve şalgam turpundan elde edilen faydalı bir içecektir. Adana yöresinde özellikle de kebapların yanında sıkça tüketilen lezzetli ve besleyici bir içecektir. Anadolu insanları kış boyunca uzun süre yiyecekleri muhafaza etmek için kullandığı mayalama yöntemi ile fermante edilerek şalgam suyu elde edilir. Enerji veren ve sindirim sistemini düzenleyen şalgam suyunun doğal olanları pahalı olduğu için fabrikasyon ürünler çoğalıyor. Acılı ve acısız olmak üzere iki çeşit olarak üretilen şalgam suyu, ölçüyü abartmadan düzenli olarak tüketildiği zaman sağlığa pek çok faydası vardır. Mümkün olduğunca doğal bir şekilde evde yapılmış şalgam suyunu tüketmeye dikkat etmeniz gerekir. Şalgam suyu, içildiğinde ağızda değişik bir tat bırakır.

Şalgam Suyunun Faydaları

Şalgam suyu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun antioksidanlardan arındırılmasına ve vücut direncinin artmasına yardımcı olur. Fermente yolu ile yapılan yiyecekler ve içeceklerin insan sağlığına çok önemli faydaları vardır. Özellikle de tarhana, turşu, şalgam ve kefir gibi sağlıklı ürünlerin evde hazırlanması ile sağlıklı yiyecek ve içecekler ortaya çıkarılır. Şalgam suyunun içinde bulunan antioksidanlar sayesinde kanserin tüm vücuda yayılmasını önler. İçinde bulunan C vitamini sayesinde doğal bir antibiyotik görevi görür ve soğuk algınlığına karşı sizi korur. İçerdiği demir, fosfor, potasyum ve kalsiyum sayesinde kemiklerde oluşabilecek deformasyonlar önlenir. Sigaranın vücuda verdiği zararları en aza indirir. İştah açıcı özelliği bulunduğu için kilo alamayan kişilerin bolca şalgam suyu tüketmesi önerilir. Kan şekerini dengeler ve kan pıhtılaşmasını önler. Kan