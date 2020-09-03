Saliha İsminin Anlamı Nedir? Saliha Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Saliha ismi Arapça kökenlidir. Bu sebeple Türkçeye Arapçadan geçmiştir.



Saliha Ne Demek?



Saliha isminin pek çok güzel anlamı bulunur. Saliha, elverişli ve uygun anlamlarına gelir. Hakkı ve yetkisi olan kimseler için Saliha denir. Saliha aynı zamanda dini buyruklara uygun olarak davranan kişilere verilen isimdir.



Ebeveynleri tarafından kız çocukları için beğenilen Saliha ismi, saf gümüş için de kullanılır. İyi ahlak sahibi olan kadınlara verilen addır. Saliha, iyi davranış sahibi anlamına da gelir.



Saliha ismi Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında 493. sırada yer alır. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde Saliha ismine sahip kişiler bulunur. Saliha ismi Arapça kökenli olduğu için Arabistan başta olmak üzere farklı ülkelerde de kullanılır.



Saliha İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anne ve babaların çocuklarına güzel anlamlara sahip isimler vermesi dini bir yükümlülüktür. Bu sebeple çocuklara verilen isimlerin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor olması tercih edilir. Saliha ismi de Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçen bir isimdir.



Saliha ismi, dini buyrukları yerine getiren kadınlar anlamı ile Kur'an'da bulunur. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresi 80. ayette, Hud suresi 6. ayette yer alır. Araf suresi 73. ayette ve Sebe suresinin 11. ayetinde de Saliha ismi bulunur. Muminun suresinde 51. ayette de Saliha ismi mevcuttur.



Güzel anlamı sayesinde İslam'ın çocuklara verilmesini uygun görmediği isimler arasında Saliha ismi yer almaz. Saliha ismini koymanın dini bir yükümlülüğü yoktur. Yeni doğan bebeklere bu ismi vermek isteyen kişiler, İslam'a uygun olarak verebilir.