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21.07.2020 - 19:20 |

Sarımsak Nasıl Saklanır? Sarımsak Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Doğal antibiyotik olarak bilinen Türk yemeklerinin vazgeçilmezi sarımsak, özellikle yanında birçok fayda getirmektedir. Aynı zamanda yemeklere ve salatalara lezzet katan doğal bir kaynaktır. Bu yüzden daha uzun süre nasıl saklanabileceğine dair internet üzerinden çok sık araştırma gerçekleştiriliyor. Peki, sarımsak nasıl saklanır? Sarımsak saklama yöntemleri nelerdir? İşte detaylar.

Sarımsak Nasıl Saklanır? Sarımsak Saklama Yöntemleri Nelerdir?
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Sarımsak birçok farklı faydasıyla en güçlü besin kaynakları arasında yer almaktadır. Doğal bir antibiyotik kaynak olmasının yanı sıra aynı zamanda kas ağrılarını yok etme, enfeksiyonları giderme, mikropları yok etme ya da hafızayı güçlendirme gibi daha birçok faydası bulunuyor. Bu sebepten dolayı farklı yöntemler üzerinden sarımsağı saklarken bunu daha uzun süreli gerçekleştirmek adına, sürekli olarak yeni yöntemler aranıyor.

Sarımsak Nasıl Saklanır?

Doğal bir antibiyotik olması ile beraber birçok farklı faydası nedeniyle sarımsak evlerde uzun söyle saklanır. Bu konuda birçok değişik yöntem bulunmaktadır. Dilediğiniz yöntemi değerlendirebilir ve evde sarımsağı sağlıklı biçimde tutabilirsiniz. Özellikle uzun söyle değerlendirme imkanı sağlayan bu yöntemler, aynı zamanda daha lezzetli ve sağlıklı şekilde tüketme olanağı vermektedir.

- Örgü yaparak,
- Kavanozda koruyarak,
- Dondurucuya atarak,
- Turşu yaparak,

Tercihinize bağlı olarak hangisi size daha uygunsa onu tercih edebilir ve sarımsakları saklayabilirsiniz. Dilerseniz birkaç tanesini ya da hepsini değerlendirmeniz de mümkün. Böylece sarımsakla yemeklerde ya da salatalarda lezzetli şekilde besin değerini de koruyarak kullanılabilir. İnsan sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olan sarımsak, aynı zamanda lezzeti açısından da birçok insanın beğenisini toplamaktadır. O yüzden evlerde uzun süre sarımsaklar mutlaka bulundurulmalıdır.

Sarımsak Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Farklı yöntemler üzerinden sarımsak daha uzun süre saklanabilmektedir. Özellikle lezzetini ve sağlığını korumak için bulunduğunuz alana bağlı olarak değişik yöntemleri ele alabilirsiniz.

Örgü yapma yöntemi; Sarımsak ısı değişiminden çok hızlı etkilenen bir besin kaynağıdır. O yüzden çok çabuk filizlenmesini önlemek amaçlı, örgü yapma yöntemi kullanılır. Ancak bunun için sarımsağı sapları ile beraber toplamak ya da satın almak gerekir. Böylece saplarından örmek suretiyle uzun bir süre saklama şansı elde edilir.

Kavanozda koruma yöntemi; Sarımsakların kabuklarını soymak suretiyle ölçüsüne bağlı olarak kavanozda saklanabilmektedir. Tabii bu sırada kavanozun yarısını zeytinyağı ile doldurmanız gerekir. Böylece sarımsak çok daha lezzetli ve özel kokusu ile kullanılabilir. Bu şekilde uzun bir süre saklayabilir ve dilediğiniz zaman kavanozun içinden sarımsağı alarak değerlendirebilirsiniz.

Dondurucuya atma yöntemi; Sarımsakların kabuğunu soymak suretiyle poşete yerleştirerek dondurucuya koyabilirsiniz. Bu doğrultuda dondurucuya uyumlu saklama kaplarını kullanabilir ve daha uzun süre sarımsakları koruyabilirsiniz.

Turşu yöntemi; Sirke ve tuz kullanmak suretiyle sarımsağı turşu yaparak uzun bir süre saklayabilirsiniz. Eğer sarımsağın acı olması isteniyor ise turşunun içerisine acı biber eklenebilir. Böylece yemeklerde ya da salatalarda lezzetli şekilde sarımsak kullanmak mümkündür.

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