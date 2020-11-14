Sarımsak Yutmanın Faydaları Nelerdir? Aç Karnına Sarımsak Yutulur Mu?

Mutfaklarda yemek yaparken yemeği lezzetlendirmek için kullanılan sarımsak oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Yemekler ile birlikte kullanmanın dışında tek başına kullanmak, özellikle aç karnına yutmak sağlık açısından çok yararlı olduğu bilinmektedir.

Sarımsağın Faydaları Nelerdir?

Sarımsak geçmiş yıllardan bu yana sağlıya oldukça yararı olduğu bilinen besin kaynaklarından birisidir. Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Her geçen gün yeni bir faydasının keşfedildiği sarımsak antibiyotik özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korumaktadır.

Ülkemizde özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı koruma sağlayan sarımsağın faydalı pek çok yönü bulunur. Sarımsağın faydaları şunlardır:

- Sarımsak saç ve tırnak yapısını korurken, kanser ve kalp damar sağılığı hastalıklarına karşı da koruma sağlar.

- Soğanlı bitki türlerinden olan sarımsak içerdiği vitamin ve mineraller ile daha parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.

- Saçlara bakım yapmak için kullanılabilen sarımsak saç dökülmesini önler. İçerdiği vitaminler ile saçların kopmasını ve yıpranmasına engel olur.

- Sarımsağın faydalarından birisi de tokluk hissi yaratmasıdır. Aynı zamanda yağ yakılmasına yardımcı olan sarımsak zayıflama diyeti uygulayan kişiler için düzenli tüketilmesi gereken bir besindir.

- Sarımsakta C ve E vitaminleri ile selenyum minerali bol miktarda bulunmaktadır. Aynı zamanda kükürtlü bileşenler içermesi nedeniyle de güçlü bir antioksidandır. Düzenli tüketildiğinde kolon kanseri, özofags kanseri, cilt kanseri ve mide kanseri gibi kanser türlerine karşı koruma sağlar.

- Özellikle kronik hastaları korumak için de mucizevi bir besin kaynağıdır.

- Virüs, mantar, bakteri gibi mikrobiyolojik ajanlara karşı koruma görevi üstlenir.

- Ayrıca sakinleştirici etkisi ile depresyona da iyi geldiği bilinmektedir.

- Hastalıklara çok iyi geldiği bilinen sarımsak hastalık sonrasında halsizlik durumlarında kullanılabilir.

Sarımsağın Saça Faydaları

Hem kadınlar hem de bayanlar için saçlar en vücudumuzda en önemli bölümlerimizden birisidir. özellikle saç dökülmesi yaşayan kişiler için sarımsak mucizevi bir besindir. Soğanlı bitki türü olan sarımsak saça çok iyi geldiği bilinmektedir. Zengin mineral ve vitamin içeriği ile saçları güçlendirir ve dökülmesini önler.

Çoğu kişi kokusundan dolayı sarımsak ile bakım yapma fikrinden vazgeçebilir. Fakat bakım sonrasında birkaç kez saçın şampuan ile yıkanması saçta kokunun giderilmesini sağlayacaktır. Kalsiyum, sülfür, E vitamini, selenyum gibi vitamin ve mineraller içermesi saçlarda nem dengesinin korunmasına da yardımcı olmaktadır.

Sarımsağın Cilde Faydaları

Güneş ışıkları, yetersiz beslenme ve çevre kirliliği cildin erken bozulmasına ve elastikiyetini kaybetmesine neden olmaktadır. Günümüzde pek çok kişi cilt problemleri ile savaşmaktadır. Sarımsak cilt üzerinde detoks etkisi görmektedir. Cildi ölü deriden arındırarak nefes almasını sağlar.

Özellikle sarımsak anti bakteriyel özelliği ile siyah noktalardan kurutulmaya ve cildi ölü hücrelerden arındırmaya yardımcı olmaktadır.

Sarımsak Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Sarımsağın bağışık sistemi güçlendiricisi olduğu bilimsel araştırmalar sonucunda açıklanmıştır. Grip, soğuk algınlığı, gibi hastalıklara karşı koruyucu görevinde bulunur. Ayrıca insülin direncini azaltmada büyük etkisi bulunur. Bu nedenle diyabet hastalarının mutlaka tüketmesi gerekir.

Sarımsak mantar enfeksiyonlarına karşı da koruma sağlamaktadır. Enfeksiyonların çoğalmasını önlerken düzenli kullanan kişilerde kolesterol seviyesinde düşme sağlamaktadır.

Sarımsak Nasıl Kullanılır?

Sarımsak çiğ veya pişmiş olarak kullanılabilir. Genellikle pişmiş yemeklerde kullanılan sarımsak sabahları çiğ olarak yutulduğunda pek çok yararı olduğu bilinir. Özellikle çiğ olarak sabah aç karnına yutulması antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasına etki sağlamaktadır.