MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Şartlar zorlaşabilir
17.11.2020 - 00:00 |

Şartlar zorlaşabilir

Ay saat 10:54’den 19:34’e kadar boşluğa girecek.

Şartlar zorlaşabilir
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında arkadaşlıklar, sohbetler ve güzel şeyler yaratmak için uygun saatler var. Bu saatlerde görüşmeler, alışveriş ya da hoşça vakit geçirebileceğimiz fırsatlar bulabiliriz. Ancak duygusal alanda fazla abartılı da olabiliriz. Ay saat 10:54’den 19:34’e kadar boşluğa girecek. Bu saatler arasında işlerimiz dağılabilir ve boşa kürek çekebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Saat 19:34’den sonra Oğlak burcuna ilerleyen Ay akşam saatlerini daha ciddi ve sorumlu kılmakta. Bizi duygusal açıdan meşgul eden ya da endişe uyandıran durumlar gündeme gelebilir. Evde ve ailevi konularda daha önlemci ve gerçekçi olmak durumundayız. Bugün parasal konularda ani değişiklikler yorucu olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Tavşan İlişkilerimizi daha canlı hale getirmek elimizde.  Güneş enerjisini getiren Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinden alacağınız desteklerle uğraştığınız işlerde yüksek enerji hissedeceksiniz. Hedeflerinize ulaşabilmek için doğru adımları atabilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz zamanlar var. Annenizle ilgili hassasiyet içeren konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenize karşı sorumluluklarınız gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. Arkadaşlarınızla birlikte sosyalleşmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde hassasiyet yaşayabilirsiniz. Ev hayatınıza ait konular ön plana çıkabilir. Ailenize karşı sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgili endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Evinizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Parasal konularda destek almak isteyebilirsiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde korunma ihtiyacı oluşabilir. Farkındalığınız yüksek olsun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Koruma ve korunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar olabilir. Evinizle ilgili konularda gündeme gelebilir. Ailenize ait konularda sorumluluklarınız artabilir. Bu konularla ilgilenirken çalışma hayatınızdaki işlerinizi ertelememeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışmalısınız. Beraber çalıştığınız kişilerden gün içinde destek alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha hassas durumlar ortaya çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz.  Yaratıcılığınızı evinize ait konularda gösterebilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde korunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizde geçmişe ait konular tekrar gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içine girebilirsiniz. Güven arayışı içine girebilirsiniz bunu ikili ilişkilerinizde bulabilirsiniz.  Aşkta da hassasiyetler söz konusu. İki tarafta korunma ihtiyacı içinde olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor olabilir. Kardeşlerle ilgili konular önem kazanabilir. Ailenize karşı sorumlu olduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir. İkili ilişkilerinizde hassas durumlar ortaya çıkabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Parasal durumunuza daha fazla bakmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerinize daha korumacı yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizdeki hassas dengeler bugün daha fazla görünür olabilir. Karşınızdakilere korumacı davranabilirsiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmeyin. Ailenize karşı yerine getirmeniz gereken sorumluluklar oluşabilir.  İmaj değişikliği için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konulardan ötürü kayıplar yaşayabilirsiniz.  Ailenizde olan olaylara elinizde olmayan nedenlerden ötürü destek veremeyebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirememek size yük olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgili konular gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Üstlendiğini sorumluluklar, geleneksel yapı içinde sizi yorabilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var. Sosyal çevreniz sayesinde biraz rahatlamak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, işlerinizi kolaylaştıracaktır.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKORONA VİRÜSTE EGZERSİZ
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKadınlarda saç ekimi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanEvden çalışmanın faydaları
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluAltın Kalite Ödülleri
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedavide ağrı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşMutfak dekorasyonu için en iyi 10 bitki
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzÇocuğun isminin değiştirilmesi
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Bebeklerde uyku düzeni ve gece beslenmesi
Mine Gündüz
Mine GündüzKlasik Austen modern zamanda
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluZorlu günlerin destekçisi
En Çok İzlenen Videolar
Öğrenme ve uyku arasındaki ilişkiÖğrenme ve uyku arasındaki ilişki
Beslenmenin öğrenmeye etkisiBeslenmenin öğrenmeye etkisi
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şartlar zorlaşabilir

Şartlar zorlaşabilir

Mantı nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir? Boşnak mantısı, Tepsi Mantısı, Kayseri Mantısı...

Mantı nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir? Boşnak mantısı, Tepsi Mantısı, Kayseri Mantısı...

Jeande yeni trend: Bol paça

Jeande yeni trend: Bol paça

Kleopatra’nın sırrı da probiyotikti! İşte probiyotiklerin cilde sayısız faydası

Kleopatra’nın sırrı da probiyotikti! İşte probiyotiklerin cilde sayısız faydası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet