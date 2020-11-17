Şartlar zorlaşabilir

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında arkadaşlıklar, sohbetler ve güzel şeyler yaratmak için uygun saatler var. Bu saatlerde görüşmeler, alışveriş ya da hoşça vakit geçirebileceğimiz fırsatlar bulabiliriz. Ancak duygusal alanda fazla abartılı da olabiliriz. Ay saat 10:54’den 19:34’e kadar boşluğa girecek. Bu saatler arasında işlerimiz dağılabilir ve boşa kürek çekebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Saat 19:34’den sonra Oğlak burcuna ilerleyen Ay akşam saatlerini daha ciddi ve sorumlu kılmakta. Bizi duygusal açıdan meşgul eden ya da endişe uyandıran durumlar gündeme gelebilir. Evde ve ailevi konularda daha önlemci ve gerçekçi olmak durumundayız. Bugün parasal konularda ani değişiklikler yorucu olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Tavşan İlişkilerimizi daha canlı hale getirmek elimizde. Güneş enerjisini getiren Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.