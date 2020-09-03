Satılmış İsminin Anlamı Nedir? Satılmış Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Çok köklü bir isim olması ile beraber Satılmış Türkçe kökenli bir ad olarak öne çıkmaktadır. İsim olarak okunduğu zaman farklı bir anlamı ortaya çıksa dahi aslında bilinmeyen değişik bir anlamı olduğunu söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı son dönemlerde ilgi gören isimler içerisinde yer almaktadır.



Satılmış Ne Demek?



Satılmış ismi erkek çocuklar için kullanılan ve rengi mavi olan özel isimler içerisinde yer almaktadır. Özellikle eski Türkçede çok yaygın kullanılan bir isimdir. Sadece isim değil aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de kullanılmaktadır. Bu doğrultuda Satılmış isminin Türkçedeki karşılığına bakıldığı zaman, ‘Uzun ömürlü olması için doğumdan önce ermişlere adanan çocuk, satı’ biçiminde ifade edilmektedir.



Bu anlamı üzerinden ilgi gören ve beğeni toplayan isimler içerisinde satılmış geliyor. Bu isim günümüzde aynı zamanda ülkedeki farklı şehirlerin ilçeleri için de kullanılmaktadır. Ancak günümüzde sözcük anlamı üzerinde çok fazla kullanılan bir terim olmadığını dile getirmek mümkün. Daha çok erkek çocuklar için kullanılan bir isim olarak ön plana çıkmaktadır.



Satılmış İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Doğumdan önce ermişlere adanan çocuklar olarak bilinen Satılmış ismi, Türkçenin en köklü ve en eski isimleri içerisinde yer almaktadır. Bu isim hakkında aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Satılmış ismi Kur'an'da geçmektedir.



Satılmış ismi tek başına kullanılabileceği gibi başka isimler üzerinden de bir araya getirebilmektedir. Erkek çocuğunuz için isim arıyorsanız bu adı listeye ekleyebilirsiniz. Özellikle son dönemlerde yeniden popüler olan ve internette araştırılan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.