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10.09.2020 - 03:32 |

Scottish Straight Özellikleri Nelerdir? Yavru Scottish Straight Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Scottish straight kedisi, İskoçya’da 1961 yılında William Ross isimli bir çiftçi tarafından keşfedildi. Düz kulaklı bir kedi tarafından dünyaya getirilen bu ırkın babasının kim olduğu tam olarak bilinmese de bazı kaynaklara göre Britist Shorthair olduğu kabul edilir. İçe doğru kıvrık kulak yapısı ile dikkat çeken bu kedi, 1966 yılında Governig Gouncil of the Funcy tarafından kayıt altına alındı. Scottish straight cinsi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Scottish Straight Özellikleri Nelerdir? Yavru Scottish Straight Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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Scottish straight kedisi, 1978 yılında CFA tarafından şampiyonluk kazandıktan sonra en çok sevilen ve en çok beslenen kedi ırkları arasında yer alıyor.

Yavru Scottish Straight Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Scottish Straight cinsi kediler için mama seçimi yaparken onun yaşam tarzına ve tüy döküp dökmediğine göre yem seçmeniz gerekir. Örneğin; kediniz çok tüy döküyorsa ona okyanus balık, somon ve balıklı yem türlerini vermeniz gerekir. Bu sayede yavru kediler daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyür.

Kısa tüylü kedilerin tüy bakımı, uzun tüylü olan cinslerine göre daha kolay yapılır. Bu kedilerin haftada 2 defa tüylerini tarayarak tüylerinin daha sağlıklı ve canlı çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Scottish Straight kedilerinin tüy ve tırnak bakımlarına daha yavruyken başlamak gerekir. Bu sayede kediniz hem bu bakımlara alışır hem de daha kolay ve eğlenceli bir hal alır.

Scottish Straight Cinsi Kedilerin Karakter Özellikleri

Scottish Straight kedileri, hayatına çiftlik kedisi olarak başlamış olsa da kısa zaman içinde çok sevildi. Bu kedi, sevecen ve sıcakkanlı tavırları ile dikkat çekiyor. Çok Zeki bir kedi olan Scottish Straight, kendine has oturma tarzı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Scottish Straight cinsi kediler, Zeki, uysal, yumuşak ve sakin tavırları ile dikkat çeker. Sahiplerine huzur verirler ve bulundukları ortama çok kısa zaman içinde bağlanırlar.

Kendini herkese sevdirseler de sevgisini kolay kolay belli etmezler. Bu kediler sahiplerini kendileri seçer. Scottish Straight cinsi kediler topla oynamaya bayılırlar. Onun için onlara top almayı unutmamanız gerekir. Atılan topu sahiplerine getirirler. Temiz ve konforlu ortamları seven bu kedileri bahçede ya da evde rahatlıkla besleyebilirsiniz. Fakat bu kedilerin yalnızlıktan hiç hoşlanmadığını da unutmamanız gerekir.

Scottish Straight Cinsi Kedilerin Fiziksel Özellikleri

Scottish Straight cinsi kedileri diğer kedilerden ayıran en önemli fiziksel Özellikleri, tombul yanakları, yuvarlak gözleri, yumoş tüyleri ile çok sevimlidirler. Melodik ve yumuşak miyavlamaları ile size derdini anlatma konusunda çok başarılıdır. Çocuklarla arası oldukça iyi olan bu kediler, çocuklu aileler için uygun bir sevimli dost seçimidir.

Oyun oynamayı çok seven bu kedilerin kısa ve uzun tüylü iki tür cinsi vardır. Gözleri genellikle kehribar rengi olan bu kediler, sevimli halleri ile en çok beslenen kediler arasında yer alıyor. Scottish Straight cinsi kediler, genellikle 13 ile 15 yıl arasında yaşar. Scottish Straight cinsi kedilerinde sağırlık keşfedilmemiştir. Bazı türlerinde sağırlık olsa da genellikle kuşağında akıntı olmasına rağmen bu kedilerde sağırlık gözlemlenmiyor. Sağır olanların sağırlık durumu beyaz tüylerinden kaynaklanıyor.

Scottish Straight Cinsi Kedilerin Beslenmesi

Scottish Straight cinsi kedilerin beslenmesini planlarken ne kadar tüy döktüklerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Kedilerin yaşına ve yaşam tarzına uygun mamaları tercih ederek daha sağlıklı uzun ömür yaşamasını sağlayabilirsiniz.

Mama seçimi yaparken satın alacağınız mamaların fiyatlarını internet sitesi üzerinden kıyaslayabilir ve en uygun fiyatlı ürünü bulabilirsiniz. Çok tüy döken kedilere somon, balıklı ve okyanus balığı içeren kuru mamaları vermeye özen göstermeniz gerekir. Kedinizin yaşına uygun yem seçimi yapmayı ihmal etmemeniz gerekir.

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