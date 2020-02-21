Hamilelikte Meyve Tüketimi

Meyveler her zaman sağlıklı ve besleyicidir, birçok esansiyel vitamin ve besin öğesi yanı sıra iyi birer lif kaynağıdırlar. Yapılan bazı çalışmalara göre; meyveler çevreye zarar veren maddelerden kaynaklanan cenin hücre yaralanmalarını azaltmaya yardımcı olan antioksidanlara sahiptir. Yüksek oranda elma tüketimi ile düşük bebeklik hırıltısı ilişkilendirilmiştir. Hamilelikte narenciye grubu meyve yemeye bağlı olarak ta çocukluk çağında egzema olasılığının düşük olduğu saptanmıştır.

Ancak hamilelik sırasında rahim üzerinde olumsuz etkiye neden olduklarından, tüketilmemesi gereken bazı meyveler vardır.

1. Ananas: Ananas süper sağlıklı bir meyve olmasına rağmen, hamile kadınlardan uzak tutulmalıdır. Serviksin yumuşamasına neden olarak erken doğumu uyarabilecek zengin miktarda bromelain enzimi içerir. Tabi bu reaksiyon için bir seferde 7-10 adet ananas yemek gerekmektedir. Ayrıca, çok fazla ananas yemek, asit içeriğinden ötürü reflüye, mide yanmasına ve ishale neden olduğundan da dehidrasyona yol açar.

2. Üzüm: Bazı uzmanlar yemenin güvenli olduğunu, bazıları ise kaçınmak gerektiğini savunmaktadır. En iyisi ilk 3 ay uzak durmaktır. Üzümler hem anne hem de bebeği etkileyebilecek ısı üretme özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda, bu dönemde hormonal dengesizliği arttırdığı bilinen resveratrol adlı bileşiği içerir. Beraberinde üzümlere genellikle kolayca temizlenemeyen ilaç kalıntıları püskürtülür. Bu kalıntılar fetüste sağlık komplikasyonlarına neden olabilir.

3. Papaya: Papaya, yasaklanan en yaygın meyvelerden biridir. Papaya'nın içeriğindeki yüksek oranda papain enziminin erken doğumu tetiklediği ve en kötü durumda düşüğe neden olduğu saptanmıştır. Genellikle olgunlaşmamış ve yarı olgun olan papayaların lateks (alerjen) açısından zengin olduğu ve bunun da rahim kasılmalarını tetiklediği bilinmektedir.

4. Acı ağaç kavunu: Acı kavunun rahim içini tahriş edici olduğu ve erken doğum veya düşüklere neden olabileceği söylenmektedir. Kinin, saponik glikozitler ve morodikin gibi yüksek derecede toksik bileşenler içerir. Vücutta emildiğinde mide bulantısı, döküntü, ishal ve karın ağrısına neden olabilir. Normal kavunların kabuğunda ise listeria adlı bakteri bulunmaktadır. Yenilecekse kavun kabuğu iyice temizlenmeli ve kesildiği an tüketilmelidir.

Hatırlanması Gereken Notlar

Asla uygun şekilde yıkanmamış meyveleri tüketmemelisiniz. Önceden kesilmiş ve beklemiş (özellikle kavun) meyveleri yemeyin, keser kesmez tüketin. Pestisitlerin, çamurun veya herhangi bir kalıntının varlığı, anneyi ve cenini etkileyen enfeksiyonlara yol açabilir. Akan su altında, özellikle de kesilmesi veya soyulması gereken meyveleri iyice yıkadığınızdan emin olun. Meyvelerdeki mor veya hasarlı bölgeleri, lekeleri, çürük alanları kesin. Bu bölgelerde anne ve bebeği enfeksiyonlara duyarlı hale getiren bakteriler ürer. Ek bir önlem olarak, meyvelerin yüzeylerindeki kiri çıkarmak için bir sebze fırçası kullanın. Meyvelerinizi temizlemek için deterjan, sabun veya çamaşır suyu çözeltisi kullanmadığınızdan emin olun.

Hamilelikte Yemeniz Gereken Meyveler

Çilek, Kiraz, Kayısı, Limon, Muz, Armut, Kivi, Mango, Karpuz, Portakal, Elma, Avokado, Nar, Guava

Hamilelik döneminde günde 2-4 porsiyon arası meyve önerilmektedir. Orta boy bir meyve (yaklaşık bir tenis topu büyüklüğünde) veya 1 bardak kesilmiş/doğranmış meyve 1 porsiyondur. Bazı meyvelerin yüksek şeker içerikleri, meyve suları ve kuru meyvelerin tüketim sıklığına dikkat edilmelidir. Diyet planınızı sağlıklı ve mutlu bir bebeğin doğumunu sağlamak için jinekoloğunuza ve beslenme uzmanınıza danışın.

Uzman Diyetsiyen

Şebnem Kandıralı Yıldırım

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