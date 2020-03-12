Ödem attıran bitki çayları

Vücut ağırlığınızın yüzde 55 ila 60'ı sudan oluşur. Su vücudunuzda bir bölgeden diğerine akar. Hücrelerinizin içinde ve dışında bulunur ve dokularınızı nemli tutar. Kemiklerin, eklemlerin, omuriliğin ve beyinin de suya ihtiyacı vardır. Ancak bazen dokularınızda çok fazla su birikir, bu da kollarınızda ve bacaklarınızda şişmeye neden olabilir. Buna periferik ödem denir. Bazı insanlar için periferik ödem kendi kendine geçer ya da doğal diüretikler yardımcı olabilir. Bazen de tıbbi bir sorunun (artirit, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, akciğer hastalığı) varlığına işaret eder. Sıvı vücudun doku ve yapılar arasındaki boşluklarında veya dolaşım sisteminde biriktiğinde uzuvların (eller, ayaklar), yüzün, karın bölgesinin şişmesine, yüksek kan basıncı ve kas ağrılarına neden olabilir. Yüksek sodyum ve şeker tüketimi, hormonal değişiklikler, tıbbi koşullar ödem riskini arttırabilir. Eğer çok uzun süre oturur vaziyette veya ayakta durursanız yer çekiminden ötürü vücudunuzun belirli yerlerinde (ayaklar, bacaklar) sıvı birikmesi olur. Vücudumuz sıcak havalarda daha fazla su tutma eğilimindedir. Ödem diyet, yaşam tarzı değişikliği ve reçete edilmiş diüretiklerle tedavi edilebilir. Bunların yanı sıra evde yapılabilecek doğal bitki çayı tariflerinden de faydalanılabilir. Soğuk ve sıcak ayrı olmak üzere bir sürü ödem atıcı tarif oluşturulabilir.

Ödem atıcı çayların sağladıkları: Fazla ödemin uzaklaştırılması, mide hacmini doldurduğundan fazla yemenin önüne geçmek ve metabolizmanızı hızlandırmak. Tüm bitki çaylarını günde 3 fincanla sınırlandırmakta fayda vardır. Hamile veya emziren kadınların, kalp hastalığı, peptik ülser veya gastrik reflüsü olan hastaların içmemesi tavsiye olunur.

Çeşitli Ödem Atıcı Tarifler

Karahindiba-turna yemişi çayı: 1 sürahiye; Demlenmiş 4 çay poşeti karahindiba, ½ bardak turna yemişi suyu, 3 limonun suyu, 4 bardak su

Nane ve limonlu maydanoz çayı: 1/2 bardak taze maydanoz, 2 su bardağı su, Bir avuç nane yaprağı, limon dilimi. 2 bardak suya nane ve maydanozu ekleyip kaynatın. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün ve limon dilimini ekleyin.

Böğürtlenli yeşil çay: 1 çay kaşığı kuru böğürtlen yaprağı, 1 çay kaşığı kuru yeşil çay yaprağı. 1 fincana yaprakları koyup üstüne 1 fincan kaynar su ekleyin. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün.

Limonlu mate çayı: 1 veya 2 çay kaşığı mate çay yaprağı, ½ limonun suyu. 1 fincana yaprakları ve limon suyunu koyup üstüne 1 fincan kaynar su ekleyin. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün.

Ananaslı zencefil çayı: ½ ananas kabuğu, 1 portakal kabuğu, 1 yemek kaşığı zencefil, 1 litre su. Tüm malzemeleri 1 lt suya koyup 3 dk kaynatın. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün.

Enginar yapraklı çemen otu çayı: ½ çay kaşığı çemen tohumu, 1 çay kaşığı kuru enginar yaprağı, 1 tutam tane karabiber. 1 fincana tüm malzemeleri koyup üstüne 1 fincan kaynar su ekleyin. 5 dk dinlendirip, içmeden önce süzün.

Uzman Diyetisyen

Şebnem Kandıralı Yıldırım

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