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26.06.2020 - 17:45 |

Sedir Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

İğne yapraklı bir ağaç türü olan sedir ağacı, çamgiller ailesindendir. Sağlık sektöründe ilaç ve bakım amaçlı kullanılmakta olan sedir ağacı, özellikle geçmiş tarihi ile birlikte milyarlarca insan için ilaç kapısı olmaya devam etmektedir. Sedir ağacının özellikleri ve nasıl yetiştirildiği hakkında detaylı bilgileri derledik.

Sedir Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
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Ortalama ömrü 1000 sene kadar olan ağaç türü iğne yapraklı şeklindedir. Yapraklı üzerinde 6 yıl dökülmeden durabilmektedir. Daha çok Akdeniz iklimini seven çamgiller familyasının en uzun yaşayan çeşidinin Türkiye’de olduğu bilinmektedir.

Sedir Ağacı Özellikleri Nelerdir?

Üç köşeli ve iğne yapraklı olan sedir ağacı aynı zamanda küçük tomurcukludur. Ortalama ömürleri 1000 yıl kadar olsa da, 2000 ve üstü yaşayan sedir ağaçları da mevcuttur. Türkiye’de Antalya Kumluca ilçesinde bulunan bir sedir ağacının araştırmalar sonucunda 2332 yılında olduğu tespit edilmiştir. Uzun yıllar yaprak dökmeme özelliğine sahip olan sedir, aynı zamanda sürekli yeşildir. Kalın ve yeşil renk iğne yapraklı olma özelliğine sahiptir.

Çam ağaçlarının bazı özelliklerinin benzediği bilinmiş olsa da ağaç yapraklarının farklı boyut özelliği bulunuyor. Kozalakları olan ve kozalakları yaklaşık 2 yıl gibi sürede oluşturan sedir, soğuk havalarda değil de daha çok sıcak havalarda yaşamaktadır. Oldukça sağlam ağaç türü olması ve sağlık yönünden faydalı olması, insanoğlunun en fazla yetiştirmek istediği ağaç türlerinin başında yer almaktadır. İdrar yolu iltihabı, sivilce, siyah nokta ve öksürük gibi şikâyetler için ilaç malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Sedir Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Sedir tohumunun yetiştirilip büyüyebilmesi için sıcak bir ortamın yani iklimin olması gerekmektedir. Özellikle don ve soğuk havaların sıkça görüldüğü illerde değil de, sıcak havaların eksik olmadığı Akdeniz ikliminde yetiştirilmektedir. Sedir tohumunun toprağa ekilmesinden yaklaşık 20 gün kadar sonra tohumda yeşerme görülmeye başlanmaktadır. Sedirin yetiştirme aşamasında azot kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

Bakım için en uygun ay sonbahardır. Gübreleme işlemi yalnızca gübre dönemlerinde yapılır. Uzun yıllar yaşamasından dolayı gelişimi oldukça uzun sürmektedir. Kozalak ve üreme dönemlerinde budama ya da kesme işlemleri yapılmamaktadır. Kozalakların kendi kendine dökülmeye başladığı dönemlerde, dökülen kozalakların toplanması sedirin daha verimli gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Kozalak toplama işlemi için yaprak toplama dönemlerinin beklenmesi gerekmektedir.

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