Sefilist Ne Demek? Sefilist Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Her kelimenin kendine ait anlamı bulunduğu cümle içerisinde farklılık gösterebiliyorken Türkçede de benzer bir durum söz konusudur.

Sefilist Ne Demek?

Sefilist, sözcük yapısı itibariyle, kendine has olma, spesifiklik, yalnızca bir bireye özgülük, öznellik, diğerlerinden farklı olarak ayırt edicilik gibi anlamlara gelen ve dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Kelime genellikle cümle içerisinde bir sıfat olarak kullanılıyor. “Sefilist bir kadın” “Bu konu hakkında sefilist bir tavır sergiliyor” gibi cümlelerde kelimenin anlamı öznel olma, bireysellik ve bireye özgü davranma gibi anlamlar içermektedir.

Bazı cümlelerde sefilistin anlamında farklılık gözlemlenebilir. “Aşikar, daha önceden söylenmiş olan, belirgin” gibi anlamlar da sefilist kelimesinin cümle içerisinde anlamını farklılaştırabilir. “Her şey sefilist bir çizgiyle ortadaydı.” cümlesi için ilgili kelimenin belirgin anlamı taşıdığı söylenebilir.

Sefilist ve Spesifik Benzer Anlamda mıdır?

Spesifik kelimesi de sefilist kelimesi gibi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Fransızca yazılışı “specifique” olan bu kelime genellikle tıpta kullanılır. Kelimenin sefilist gibi özüne inildiğinde aralarında pek fazla fark olmadığı görülür. Ancak sefilist kelimesi genellikle kültürel anlamda doluluğun ifade edildiği konuşmalarda ve tartışmalarda kullanılır. Spesifik kelimesi ise başta tıp dünyası olmak üzere pek çok alanda tercih edilebilen bir kelimedir.

Spesifik daha çok karaktere özel bir yönü ifade etmekte ve benzersizlik anlamı taşımaktadır. Örneğin; “Bu konu hakkında spesifik bir örnek veremem” veya “İstediğini alabilirsin, spesifik bir tercihim yok” derken durumla ilgili olarak özel bir talebin olmadığı, biricik bir isteğin bulunmadığı gibi anlamlarda söz edilebilir. Benzer şekilde sefilist kelimesini kullanırken insanlara özgü bir nitelikten bahsedilir. “Sefilist bir örnekleme yapamam” cümlesi yerine bu cümlede spesifik kelimesini geçirmek anlam bütünlüğü sağlayacaktır.

Sefilist Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

Sefilist kelimesini cümlede kullanım esnasında kişiye özel tanımlar yapılır. Bu tanımlamalar cümlenin yapısına ve bahsedilmek istenen düşünceye göre değişebilir. Genellikle öznel nitelikler söz konusu olduğunda sefilist kelimesi tercih edilirken nesnel kavramlardan söz edilmesi halinde spesifik kelimesi kullanılır. Kelime anlamı itibariyle günlük yaşamda çok kullanılsa da sefilist kelimesinin bilinme oranı düşüktür. Kelime kimi zaman felsefeye yönelik sohbetlerde de tercih edilirken cümle içerisinde anlamın bozulmaması ve istenilen düşüncenin doğru biçimde aktarılabilmesi için kullanımına dikkat edilmesi gerekir.