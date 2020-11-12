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12.11.2020 - 13:42 |

Şeftalinin Faydaları Nelerdir? Şeftali Suyu Ve Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Hem yaz hem de kış tüketilen en lezzetli meyveler arasında şeftali gelir. Tüylü ya da tüysüz iki farklı şekilde tüketilen bu sulu meyve, aynı zamanda sunduğu faydaları üzerinden dikkatleri üzerine topluyor. Peki, şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali suyu ve çekirdeği neye iyi gelir? İşte bu konuda merak edilen farklı bilgiler.

Şeftalinin Faydaları Nelerdir? Şeftali Suyu Ve Çekirdeği Neye İyi Gelir?
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Özellikle lif açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olan şeftali, insanlar için önemli faydalar sunmaktadır. Uzakdoğu ülkelerinde mucize meyve olarak da bilinen şeftali, ülkemizde daha çok Bursa'da yetiştirilen bir meyvedir. Hem bireysel olarak tüketilen hem de reçeli yapılan şeftali, mineral ve vitamin kaynağının yanı sıra zengin lif taşıması üzerinden de önemli faydalar sunuyor.

Şeftalinin Faydaları Nelerdir?

Şeftali hem sade olarak hem de suyu ve çekirdeği üzerinde pek çok fayda sunmaktadır. Yaz meyvesi olması ile beraber kış aylarında da tüketilirken, doğal bir şeker deposu olarak da oldukça önemlidir. Faydaları ise şu şekilde sıralanabilir;

- C vitamini açısından zengin yapıya sahip olduğu için kas ve kemik gelişimini sağlar.

- Yemeğin ardından meydana gelen hazımsızlık ve şişlik için giderici bir etki yaratır.

- Serbest radikallerin İdrar yolu ile atılmasını sağlar.

- Oldukça güçlü bir idrar söktürücü olarak öne çıkar.

- Vücudun susuz kalmasına önleyici bir yapıya sahiptir.

- Sıvı kanda yer alan hücrelerin ve sinirlerin akışında rol oynar.

- Ele alınan araştırmalara göre içeriğindeki demir miktarı, kansızlık üzerine etkili olduğunu göstermektedir.

- En önemli kısımlarından biri yükseklik barındırdığı için sindirimi kolaylaştırır.

- Uzun bir süre tokluk hissi yaratır ve vücutta enerji depolar.

- Diyet yapmak isteyenler adına ara öğün olarak kullanılabilir.

- Yoğurt ile birlikte kullanıldığı zaman Karaciğerdeki toksinleri temizlerken, bağırsaklardaki besin atıklarının da temizlenmesinde rol oynar.

Bu ve benzeri faydaları nedeniyle şeftali özellikle mevsiminde tüketilmesi büyük öneme sahiptir.

Şeftali Suyu Neye İyi Gelir?

Şeftali bir meyve olarak bireysel tüketilmesi ile beraber suyu üzerinden de tüketilir. Özellikle birçok farklı meyve suyu üzerinden şeftali suyu oldukça fazla sevilir. Tabii yanında birçok değişik fayda getirdiği de biliniyor.

- İleri yaşlarda meydana gelecek kornea incelmesini önler.

- C vitamini bakımından zengindir ve böylece demir emilimini azaltır.

- Kötü beslenme ve çevresel faktör ile beraber güneş ışınlarının getirdiği ciltteki zararları telafi etmede yardımcı olur.

- İdrar vasıtasıyla bağırsaklarda birikmiş olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

- Kolesterolü düşürür ve antioksidan etkisi sayesinde damarları temizleyerek kan akışını düzenler.

- Akciğer ya da ağız kanseri ileri kolon kanseri gibi ölümcül risk taşıyan hücre artışını engeller.

Tüm bu faydaları elde edebilmek için şeftali suyunu bireysel olarak sıkmak ve doğal şekilde tüketmek gerekir. Tabii satışı yapılan bazı ürünler üzerinden de bu katkıları elde etmek mümkün.

Şeftali Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Şeftali çekirdeğini kırarak içerisindeki madde tüketildiği zaman oldukça önemli faydalar getirmektedir. Özellikle bağırsakları hareketlendirir ve kabızlık ile beraber ishali önler. Kurutmak suretiyle çiğnendiği zaman diş ağrılarını önleyici bir etki yaratır. En önemlisi baş ağrısına iyi gelecek yöntemlerden biridir. Eğer devamlı bir öksürük var ise şeftali çekirdeği içindeki madde kaynatılmak suretiyle suyu içilebilir.

 

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