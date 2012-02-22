Şeker hastalığı, doğum anomalilerini 4 kat artırıyor

İngiltere’nin Newscastle Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya 401 binden fazla gebe kadın katıldı.

"Diabetologia" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, şeker hastası olmayan gebelerin bebeklerinde doğuştan kalp hastalıkları ve spina bifida gibi doğum bozuklukları riski her bin doğumda 19 iken bu oran, şeker hastası annelerin bebeklerinde her bin doğumda 72’ye yükseliyor.

Diyabetin düşük ve bebekte aşırı doğum kilosu gibi sorunlara da yol açtığı uyarısında bulunan araştırmacılar, beslenme şekline bağlı olarak ortaya çıkan Tip 2 diyabet hastalarının sayısında büyük artış olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, hamile kalmayı düşünen kadınların şeker düzeylerini sürekli kontrol ettirmeleri gerektiğini kaydetti.