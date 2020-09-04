Semih İsminin Anlamı Nedir? Semih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Semih, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan geçmiştir. İsmin anlamı “cömert, eli açık” demektir.



Semih İsmi Ne Demek?



Semih sözcüğünün sözlük anlamı “cömert” demektir. Arapça kökenli olan bu kelime aslen sıfat olmasına rağmen, dilimize isim olarak geçmiştir. Bu isim daha ziyade erkek çocuklarına veriliyor. Çocuklarının ilerde eli açık, cömert biri olmasını isteyen aileler bu ismi koyuyorlar.



Semih isimli kişiler; yardımsever özellikleri ön plandadır. Çevrelerindeki insanların mutlu olmasını isterler ve her konuda yardıma hazırdırlar. Çoğu zaman pozitif düşünürler ve güçlü iradeye sahiptirler.



Bu kişiler duygusaldırlar ve davranışlarını duyguları yönlendirir. Önemli kararları bile mantıklarıyla değil, duygularıyla alıyorlar. Sakin ve sıradan bir hayat sürmeyi seviyorlar. Karşı cinsten de “sonsuz aşk ve sadakat” beklerler.



Semih ismine sahip kişiler; karamsar, kolay etki altında kalabilen ve çabuk fikir değiştirebilen olumsuz özelliklere sahiptirler. Disiplin karşısında zorlanabiliyorlar ve zora gelemiyorlar.



Semih İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Semih ismi Kur-an’ı Kerim’de geçmiyor. Ayrıca herhangi bir dini anlamı da bulunmuyor. Fakat anlam bakımından herhangi bir olumsuzluğu bulunmadığı için dinimizce isim olarak konulması caizdir. Ayrıca ismin Kur-an’da geçmemesi, çocuğunuza isim olarak koyamayacağınız anlamına gelmiyor. Kur’an’da geçmeyen ama anlam bakımından çok güzel kelimeler bulunuyor. Bunlardan biri de Semih ismidir.



Semih ismi ile “Semi” isminin karıştırılmaması gerekiyor. Semi, Allah (CC)’ın sıfatlarından biridir. Her şeyi duyan ve işiten anlamına geliyor. Allah’ın isimlerinin tek başına çocuklara isim olarak konulması dinimizce caiz değildir. Semi yerine “eli açık” anlamına gelen Semih ismini çocuğunuza koyabilirsiniz.