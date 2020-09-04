Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Semih İsminin Anlamı Nedir? Semih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
04.09.2020 - 04:01 |

Semih İsminin Anlamı Nedir? Semih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Semih, sıklıkla kullanılan insan isimlerinden biridir. İçerdiği anlam bakımından birçok ebeveyn tarafından tercih ediliyor. Semih, isminin ne anlama geldiğini öğrenip, çocuğunuza koyabilirsiniz. Semih isminin ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini bulabilirsiniz.

Semih İsminin Anlamı Nedir? Semih Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Semih, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan geçmiştir. İsmin anlamı “cömert, eli açık” demektir.

Semih İsmi Ne Demek?

Semih sözcüğünün sözlük anlamı “cömert” demektir. Arapça kökenli olan bu kelime aslen sıfat olmasına rağmen, dilimize isim olarak geçmiştir. Bu isim daha ziyade erkek çocuklarına veriliyor. Çocuklarının ilerde eli açık, cömert biri olmasını isteyen aileler bu ismi koyuyorlar.

Semih isimli kişiler; yardımsever özellikleri ön plandadır. Çevrelerindeki insanların mutlu olmasını isterler ve her konuda yardıma hazırdırlar. Çoğu zaman pozitif düşünürler ve güçlü iradeye sahiptirler.

Bu kişiler duygusaldırlar ve davranışlarını duyguları yönlendirir. Önemli kararları bile mantıklarıyla değil, duygularıyla alıyorlar. Sakin ve sıradan bir hayat sürmeyi seviyorlar. Karşı cinsten de “sonsuz aşk ve sadakat” beklerler.

Semih ismine sahip kişiler; karamsar, kolay etki altında kalabilen ve çabuk fikir değiştirebilen olumsuz özelliklere sahiptirler. Disiplin karşısında zorlanabiliyorlar ve zora gelemiyorlar.

Semih İsmi Kuran’da Geçiyor mu?

Semih ismi Kur-an’ı Kerim’de geçmiyor. Ayrıca herhangi bir dini anlamı da bulunmuyor. Fakat anlam bakımından herhangi bir olumsuzluğu bulunmadığı için dinimizce isim olarak konulması caizdir. Ayrıca ismin Kur-an’da geçmemesi, çocuğunuza isim olarak koyamayacağınız anlamına gelmiyor. Kur’an’da geçmeyen ama anlam bakımından çok güzel kelimeler bulunuyor. Bunlardan biri de Semih ismidir.

Semih ismi ile “Semi” isminin karıştırılmaması gerekiyor. Semi, Allah (CC)’ın sıfatlarından biridir. Her şeyi duyan ve işiten anlamına geliyor. Allah’ın isimlerinin tek başına çocuklara isim olarak konulması dinimizce caiz değildir. Semi yerine “eli açık” anlamına gelen Semih ismini çocuğunuza koyabilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. Akışta kalmaya çalışın. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere dâhil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Gün içinde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz.  Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızda yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilir. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde ufak tefek kazalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinize daha fazla özenmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar da sıkışma hissedebilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönleneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelene destekleri göz ardı etmemeye çalışın. Sosyal konulara zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Bugün tamamlanmasını istediğiniz konular gündeminizi etkileyecektir. Risk almak için acele etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz sizin için iyi olacaktır. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Uğraştığınız işlerde tamamlanma söz konusu. Sosyal konular dikkatinizi dağıtabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz konularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde başkalarından gelen destekleri iyi değerlendirebilirseniz, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte Altın Kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Bebeğinizin ilk ekmeği: Bebek Focaccia / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören 6. ay ek gıdaya geçiş: Ev yapımı bebe bisküvisi
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanAmaçlı yaşamın sırrı
Betül Yergök
Betül YergökKusurlarımız güzelliğimiz mi?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalK vitamini neden önemli?
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞTüp bebek nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl ve kimlere uygulanır?
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraGenital bölge beyazlatması
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ecem İsminin Anlamı Nedir? Ecem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ecem İsminin Anlamı Nedir? Ecem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İsmail İsminin Anlamı Nedir? İsmail Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İsmail İsminin Anlamı Nedir? İsmail Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gökçen İsminin Anlamı Nedir? Gökçen Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gökçen İsminin Anlamı Nedir? Gökçen Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilan İsminin Anlamı Nedir? Dilan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilan İsminin Anlamı Nedir? Dilan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber