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06.09.2020 - 02:28 |

Semiz Otunun Faydaları Nelerdir? Semiz Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Doğada kendiliğinden yetişen pek çok faydalı bitki bulunmaktadır. Bu bitkilerden birisi de Semizotudur. Semiz otu farklı pek çok bölgede farklı isimler ile adlandırılmaktadır. Gaziantep yöresinde pirpirim diye anılır iken purslane veya semizebe gidi isimler de kullanılmaktadır. Peki Semiz otunun faydaları nelerdir? Semiz otu bitkisi ne işe yarar nerelerde kullanılır? Sizlere Semizotu hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Semiz Otunun Faydaları Nelerdir? Semiz Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Semizotu hem ekşi hem de tuzlu tadı ile bilinen yeşil yapraklı bir bitkidir. Pek çok alanda yetişen semizotu kendiliğinden de yetişmektedir.

Semizotu Nedir?

Semizotu semizotugiller ailesinden otsu bir bitki türüdür. Yaprakları oval ve gövdesi üzerine yatık olan semizotu pürüzsüz ve etlidir. Kırmızı ve sarı renkte sapları bulunmaktadır. Çiçekleri ise sarı renklerdedir.

Semizotu yaz aylarında yetişmektedir. En çok rastlanılan yerler dağlar, bayırlar yabani tarlalar ve bahçelerdir. Ekili alanlarda çıplak ve ince yerlerde büyümektedir. En büyük fayda yabani olan ve taze olan semizotundan sağlanmaktadır. Küçük yeşil yaprakları ve saplanır yenebilir. Bu sebze çiğ yada pişmiş olarak tüketilir. Fakat çiğ olarak tüketildiği zaman daha büyük yarar sağlar.

Semizotu özellikle Omega-3 bakımından oldukça zengindir. Et yemeyen kişiler bu sebze ile Omega-3 vitaminini sağlayabilirler. Ayrıca içerisinde çinko, demir, potasyum, manganez, bakır, magnezyum ve kalsiyum mineralleri de yer almaktadır. Bu sebeple insan vücuduna çok yararı olan bir bitki türüdür.

Güçlü antioksidan bileşenlerine sahip olan semizotu bitkisi kalorisi en düşük sebzeler arasındadır. Yüksek lif oranına sahiptir.

Semizotu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Halk arasında semizebe olarak da bilinen semizotu genellikle her yerde bulunabilen bir sebze çeşididir. Nisan ve Mayıs ayındaki yağmurlardan sonra verimini hızlıca arttırır ve pek çok yemek ve salatada yerini alır. En fazla 30 santimetreye kadar uzar.

Toprak altında tüm dalları ile birlikte yayılır ve etli yapraklara, kalın damarlı dallara ve tohumlara sahiptir. Genellikle kalınlaşmamış saplar ve büyümemiş yapraklar ile tercih edilmektedir.

Mayhoş tatlardan biri olan semizotu yaz aylarında sofralarda olmazsa olmaz sebzelerden birisidir. En çok çiğ hali ile salatalarda kullanılır. Ayrıca yoğurt ile birlikte tek başına da sıklıkla tercih edilir. Karışık mevsim salatalarında oldukça lezzetli olan semizotu bitkisi ıspanak gibi pişirilerek yoğurtla birlikte de sunulabilir.

Semizotu bitkisi yalnız başına oldukça fazla tüketilirken, balık yanına meze olarak da tüketilebilir. İri iri temizlendikten sonra limon ile servis edildiğinde hem lezzetli hem de besleyici olmaktadır. Tüm bunlar dışında tek başına yıkayıp yemeniz de mümkündür.

Semizotu Nerelerde Yetişir?

Semizotu bitkisinin ana vatanı Asya kıtasıdır. Semizotunun ilk çıktığı yer ise Hindistan olduğu bilinmektedir. Anadolu'da pek çok yerde yetişmektedir. Bahçelerde kendiliğinden yetiştiği görülmektedir. Fakat faydalarının çok olması sebebiyle son yıllarda yetiştiriciliği artmıştır.

Semizotu sonbaharda tohumlarını döker ve ilkbaharda yeşererek çoğalır. Yabanı semizotu denilen türü kendiliğinden yetişen ve çok çabuk çoğalan bir çeşididir. Özel yetiştirilen semizotları ise açık yeşil yapraklıdır. Tohum vermeden önceki hali mutfakta salatalarda ve yemeklerde tüketilir.

Semizotu Zayıflatır mı?

Hafif ve mayhoş tadı ile çok sevilen semizotu Omega-3 yağ asidi bakımından oldukça faydalı bir sebzedir. Özellikle yoğurt ile beraber tüketildiğinde mükemmel bir tat oluşturur.

Semizotu sebzesi kilo vermeye oldukça yararlı bir bitkidir. Cilt sağlığı ve güzelliğe birebir yardımcı olan semizotu yüksek lif oranı ve düşük kalorili olması sebebiyle kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Semizotu yüksek lif ve kalori değerinin düşük olmasının yanı sıra besin değeri çok yüksek bir sebzedir. Bu nedenle pek çok diyet listesinde yerini almaktadır. Sadece kilo vermek için değil, kiloyu korumak içinde kullanılabilir.

İçerdiği mineraller ve vitaminlerin yanı sıra kilo vermeye yardımcı olan semizotu özellikle diyet yapanların sıklıkla tükettiği bir bitkidir. En çok çiğ olarak tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle yoğurt ile beraber kullanımı hem kilo vermenize hem de sağlıklı bir öğün geçirmenize yarayacaktır.

 

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