Bir kaç kez kendini değersizleştirdin mi sonra daha acımasız olursun kendine ve artık daha sık yaparsın bunu.

Bir diyeti bozup artık acımasızca yemek gibi..

Bu başkaları içinde geçerlidir.

Senin yaralı, özgüvensiz, pasif ya da sömürüldüğünü görenler, daha rahat şekilde bunu yapmaya başlarlar. Zaten buna açık ve alışıksın diye.



Tıpkı soyguna uğramış,camları kırılmış başı boş bir aracın, yanındaki sağlam araca nazaran daha fazla saldırıya uğraması gibi.

Kırık cam teorisi deniliyor da buna.

Bir ağacın altına bir poşet çöp atın sonra bir poşet daha.

Bir süre sonra oradan geçenler oraya çöp atmaya başlayacaktır.

İşte hayatta da böyledir.

Kimsenin seni geri dönüşüm kutusuna çevirmesine izin vermemelisin.

Ve herkese tüm yaralarını açmayacaksın..

Serhat Yabancı

( konuyla ilgili teori: kırık camlar teorisi)