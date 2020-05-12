Aylardır herkesin gündeminde COVID-19 var ve pandemi sürecinde ülkece alınan tedbirler nedeniyle herkes evde kendisini izole etmek zorunda kaldı. İnsan sirkülasyonu olan yerler olan devlet kurumları, hizmet alınan sektörler ve binalarda da tedbirler alındı.

Alınan tedbirlerden birisi de yargılama sürecini etkiledi: Bilim Kurulu ile yapılan toplantı neticesinde duruşmaların ertelenmesine yönelik önerilerde bulunması üzerine Adalet Bakanlığı tarafından tutuklu ve zorunlu işler haricindeki duruşmaların ertelenmesi yönünde karar verildi. Adalet Bakanlığı tarafından alınan en son karara göre ise duruşmaların ertelenmesi 15 Haziran’a kadar uzatıldı, ancak salgının seyrine bağlı olarak bu tarihin öne çekilebileceği de kararda özellikle belirtildi.

Nitekim tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da duruşmalarda erteleme kararı verildi. Mahkemelerin almış olduğu duruşmaların ileri tarihe ertelenmesi yönündeki kararlar, UYAP sistemi üzerinden veya elektronik tebligat ile vekillere iletilmektedir. Pandemi sürecinde alınan tedbirler sonrasında duruşma gün ve saat bilgisini içeren tebligatlar fiziki olarak da yapılacağı vekillere ayrıca mesaj yoluyla bildirildi.

Çekişmeli veya Anlaşmalı Boşanma Davaları Açılabiliyor Mu?

Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davasının açılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Nitekim avukatlar, UYAP sistemi üzerinden müvekkilleri adına dava açabilmekte veya icra takibi başlatabilmektedir. Ayrıca soruşturma başlatılması talebinde bulunarak savcılığa şikayette de bulunabilmektedir. Neticede dava açılmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yalnız duruşma günleri ileri tarihe verilebilmektedir, anlaşmalı boşanma davalarında dahi pandemi sürecine denk gelen günlere duruşma günü verilmemektedir.

Dava açmaya engel bir durum olmadığından bu süreçte önceliği anlaşmalı veya boşanma davası açmak olanlar, avukatlar ile görüşmeler yapmakta ve dava sürecini başlatmaktadır. Dava açılması sonrasında mahkemenin yapmış olduğu usuli işlemler devam ettiğinden davalıya dava dilekçesi gönderilmekte ve duruşma günü verilmesi adına dilekçeler aşamasının tamamlanması beklenmektedir.

Davalı, dava dilekçesinin tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye cevap dilekçesi sunmalıdır. Ancak alınan tedbirlerde yargılamaya ilişkin süreler de durdurulmuştur. 15 Haziran 2020’ye kadar hak düşürücü ve yasal süreleri kapsayan süreler durdurulmuş olduğundan davalı 13 Mart – 15 Haziran 2020 sürecinde cevap veya ikinci cevap dilekçesini sunmaz ise hak kaybına uğramayacaktır.

Nafaka, İhtiyati Tedbir, Velayet Talepli Kararlar Talep Edilebilir Mi?

Adalet Bakanlığı tarafından tutuklu ve acil işler, koruma ve ihtiyati tedbirlerinde sürelerin devam edeceği bildirilmiştir. Boşanma, boşanmaya bağlı olan nafaka veya velayet kararları hakkında mahkemeye talepte bulunulabilmektedir. Özellikle velayete ilişkin kararlarda, mahkeme çocuğun menfaatini gözeterek karar vermektedir. Mahkemeden tarafların velayetine ilişkin veya çocuk adına tedbir nafakası yönünde karar verilmesine dair talepte bulunulmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Müşterek çocuklara dair önemli hususlardan birisi de pandemi sürecinde iki ayrı eve korona virüsü bulaştırmamak adına velayet hakkına sahip olan ebeveynin kişisel ilişki günlerinde çocuğu diğer ebeveyne teslim etmemesidir. Bununla birlikte aralarında husumet olan eşlerde, diğer eşin görüntülü veya sesli olarak da çocukla görüşmelerine razı gelmemesidir. Hem çocuğunu teslim alamayan hem de telefonla irtibat kuramayan ebeveynler mahkeme dosyasına beyanda veya talepte bulunabilmektedir.

Anne veya baba, çocuğu ile en azından telefonda görüşmek adına mahkemeden karar çıkarılması yönünde talepte bulunmaktadır. Mahkeme dosya üzerinden incelemede bulunarak eşlerden birisinin bulunduğu talebi değerlendirerek duruşma yapmaksızın telefonla görüşmeye dair talep hakkında karar verebiliyor. Mahkeme vermiş olduğu kararı UYAP üzerinden yayınlayarak tarafları karar konusunda bilgilendiriyor, tebligat işlemleri pandemi nedeniyle gerçekleştirilmiyor.

Boşanma davası veya boşanma davası ile birlikte ayrı olarak mal rejimi tasfiyesi talepli dava açan eş, diğer eşin malları üçüncü kişi üzerine devretme, kaçırma ihtimali var ise ihtiyati tedbir talebinde bulunabilecektir. Mahkeme dosya üzerinden incelemede bulunarak değerlendirmede bulunarak gayrimenkul veya araçlara talep doğrultusunda ihtiyati tedbir kararı ve ilgili yerlere müzekkere gönderilmesi yönünde karar verebilecektir.

Yargıda süre durumu İcra ve İflas Kanunu’na dayalı olarak başlatılan icra takiplerine de yansımıştır; fakat nafaka alacağına dair dosyalarda süre durmamıştır. Boşanma davasında mahkeme, geçici nafaka veya hüküm ile iştirak veya yoksulluk nafakasına hükmetmiş ise nafaka yükümlüsü olan kişiye icra takibi başlatılması halinde süreler devam etmektedir ya da nafaka alacağına dair icra takibi açılmış ise nafaka yükümlüsünün nafaka borcunu yerine getirmemesi halinde hakkında 3 aylık tazyik hapsi kararı verilmesi talebiyle icra ceza mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilmektedir.