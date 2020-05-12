Selin Ciğerci dün Instagram’da yaptığı canlı yayında talihsiz bir olay yaşadı ve bugün avukatı ile birlikte konu hakkında gerekli işlemleri yapacağını belirtti.

Instagram’da yayın esnasında önemli bir soru soracağını söyleyerek katılmak isteyen izleyicisini kırmayan Ciğerci, takipçisini yayına almasıyla çıkarması bir oldu. Çünkü izleyicisi yayına katılır katılmaz cinsel organını göstermişti. Yaşanan talihsiz olay sonrası Selin Ciğerci takipçilerinden özür diledi ve sabaha karşı çektiği bir video ile üzgünlüğünü dile getirdi.

Evet, durum üzücü ve artık kendisi için de travmatik bir hale büründü. Ama işin bir de hukuki boyutu var: Yaklaşık 17 bin takipçinin olduğu canlı yayında 1-2 saniyelik yaşanan bu olayda iki suç birden işlendi. Biri Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde belirtilen CİNSEL TACİZ SUÇU, diğeri 225. maddesinde yer alan HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU.

Görüldüğü üzere yaşanan ve ayıplanan o 1-2 saniyelik görüntü iki ayrı suçu barındırıyor. Failin aslında basit bir eylem olarak düşündüğü o şey hapis cezasına kadar giden iki suç. Cinsel taciz suçunun cezai yaptırımı; 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olup İnternette işlenmesi nedeniyle fail aslında cinsel saldırı suçunun nitelikli halini işlemiştir. Faile verilecek ceza sonucunda yarı oranında artırım uygulanacaktır.

Diğer yandan 17 bin kişinin izlediği canlı yayında yapılması nedeniyle işlenen hayasızca hareketler suçunun yaptırımı ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak faile fikri içtima (bir eylemin birden fazla farkı suç oluşturması halinde en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması) uygulanacak, cinsel taciz suçunun nitelikli hali uygulama alanı bulacaktır.

Genellikle insanlarda dokunmadan, fiziki temas olmadan cinsel suçların işlenemeyeceği düşünülmektedir. Ancak cinsel taciz suçu, cinsel amaçla cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla bedensel temasta bulunmadan gerçekleştirilen eylemdir. Her gün sosyal medya üzerinden binlerce kadın ve çocuk cinsel taciz ve cinsel istismar suçuna maruz kalıyor. Kimisi bu durumu paylaşarak, kınama yoluna gidiyor kimisi bu durumu utanç duyduğundan paylaşamıyor. En önemlisi de kimse bu eylemin aslında suç olduğunu bilmiyor…

Cinsel taciz suçu, altını çizmek gerekir ise cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla hareket eden ve bedensel temas olmadan gerçekleştirilen eylemdir. Instagram, Facebook veya Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden genellikle mesaj kutularına atılan cinsel organ fotoğrafları ve videoları, “Bu gece benimle birlikte olur musun?”, “Benimle yatar mısın?” gibi taciz içeren cümleler ayıplanacak türden bir eylem değil. Kanunda bu eylem suç olarak tanımlanmış iken bu olayın önüne geçmek gerekmektedir.

Başınıza bu tür olaylar geldiği zaman sessiz kalmamanız gerekmektedir. Özellikle anonim hesaplardan bu tarz mesajların gelmesi şikayetçi olamayacağınız anlamına gelmemektedir. Kişiler anonim, isimsiz hesap kullanarak gerçek kimliğini gizlemiş olsa dahi savcılık tarafından yapılan gerekli işlemler sonrasında kimin suç işlediği açığa çıkmaktadır.