Sevda İsminin Anlamı Nedir? Sevda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Aşk ve sevgi anlamlarına gelen Sevda ismi Türkiye’de 250 binden fazla kişi tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Sevda isminin diğer anlamı da arzu ve heves olarak geçmektedir.



Sevda Ne Demek?



Yalnızca kız çocukları için kullanılmakta olan Sevda ismi istek, heves, arzu ve sevgiden doğan bir hastalık türü demektir. Sevda isminin özelliklerin bakıldığında ilk olarak zorluklar ile olay şekilde başa çıkabildikleri görülmektedir. Sıcakkanlı ve oldukça nazik olma özelliklerine sahip olan Sevda isimli bireyler, aynı zamanda duygusal yapıları ile de ön plana çıkarlar. Küçücük olaylardan bile büyük sorunlar çıkarabilir ve kendilerini büyük üzüntüye sokabilirler. Gerçek aşkı aramaktan çekinmezler ve aşkı tam anlamı ile yaşamaya özen gösterirler.



Güçlü ve kendinden emin hareket etmeyi seven kişilerdir. Yapmış oldukları hataları kısa süre içerisinde anlama özelliğine sahip olurlar ve bu hataları yerine koymak içinde var güçleri ile çalışırlar. Özellikle sosyal yaşamında arkadaş grupları arasında lider duruşu ile dikkat çekerler ve her türlü ortama ayak uydurdukları için geniş çevre tarafından sevilen kişiler arasında yer alırlar. Sevda isminin rengi pembedir.



Sevda İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Sevda ismini çocuğuna koymak ancak bu ismin Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğini öğrenmek isteyen kişilerin sayısı bir hayli çoktur. Kur’ anın herhangi bir ayetinde Sevda ismi geçmemektedir. Ancak Sevda isminin anlamının çok güzel olması ve herhangi kötü ifadelerin geçmemesi nedeni ile İslami açıdan bu ismi çocuğuna koymanızda bir sorun bulunmuyor.