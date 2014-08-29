29.08.2014 - 11:42 |
Shakira ikinci kez anne oluyor
Brezilya'daki Dünya Kupası kapanış törenindeki performasından sonra hamile olduğu iddia edilen Shakira, bu iddialara Twitter hesabından cevap verdi. Ünlü şarkıcı ikinci kez anne olacağını açıkladı.
Twitter hesabından hayranlarına seslenen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, “Evet, bir kez daha hamileyim. Bütün iyi dilekleriniz için teşekkürler” diyerek ikinci bebeğinin müjdesini verdi.
37 yaşındaki ünlü şarkıcı İspanyol Cosmopolitan dergisiyle yaptığı röportajda da, hamilelik haberlerini doğruladı.
Shakira, erkek arkadaşı ünlü futbolcu Pique ile 19 ay sonra ikinci çocukları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.
2010 Dünya Kupası'nda tanıştığı erkek arkadaşı Gerrard Pique-Shakira çiftinin, Milan adını koydukları ilk bebekleri 2013 yılında dünyaya gelmişti.