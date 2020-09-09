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09.09.2020 - 16:38 |

Shih Tzu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Şitsu Cinsi Hakkında Bilgiler

Günümüzde süs köpeklerine hayran olup evde bakmak isteyen her yaştan insanın mutlaka sahip olmak istediği bir köpek türü olan Shih tzu (Şitsu) cinsinin anavatanı Çin olmaktadır. Bu köpek türünde uzun ve de yumuşak tüyler bulunmakta olup çok beğenilmektedir. Bu nedenle sizler için Shih Tzu köpek özellikleri nelerdir? Yavru Shih Tzu cinsi hakkında bilgiler ile ilgili detaylı bir şekilde araştırma yaptık ve sizler için bu araştırmaları derledik.

Shih Tzu Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Şitsu Cinsi Hakkında Bilgiler
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Shih tzu cinsi köpeklerde isminin kelime anlamı Aslan Köpeği anlamına gelmektedir. Oldukça küçük bir köpek olması ile birlikte çok kısa bir burnu olmakta ve büyük derin, koyu renkli gözlere sahip olmaktadır. Bu köpekler çok sakin, akıllı ve dinleyen bir cinstir. Herkesin hayran kaldığı bu köpeği detaylarıyla inceleyelim.

Shih Tzu Köpek Özellikleri Nelerdir?

Bu Shih Tzu cinsi köpekler ülkemizde de son dönemlerde oldukça moda sayılan ve herkesin evinde bakmak istediği köpeklerden biri olmaktadır. Eğitimleri diğer köpeklere göre oldukça kolay olmakta ve günde hemen hemen iki kez dolaşmaya çıkarılması gereklidir. Bu köpekler asla tüy dökmemekte olup sadece sahipleri ile değil aynı zamanda yabancılar, yetişkinler ile çok iyi anlaşırlar. Genel olarak 15 yıl ile 20 yıl arası yaşarlar ve çok az hasta olurlar. Isıramayan bu köpekler çok az derecede hırlarlar ve havlayan bir köpek olmaktadırlar.

Tüm bu özelliklere ek olarak küçük ve de dayanıklı bir köpektirler. Hemen herkes tarafından çok sevilirler. Çift katmanlı ve oldukça uzun bir kürk yapısına sahip olmaktadırlar. Kibirli ve aynı zamanda soylu bir havası bulunmaktadır. Cesur olduğu kadar dikkatli bir köpektirler. Bu nazik köpek cinsi çocuklara karşı da çok özenlidir. Shih-Tzu cinsi ev ve apartman yaşamı için de ideal bir köpek olmaktadır. Ev içerisinde hareketli olduğu için bahçesiz bir apartman evinde de bakılması bir problem yaratmamaktadır.

Shih-Tzu cinsi normalde çok aktif bir köpek olmaktadır. Günlük olarak birkaç kısa yürüyüş yeterli olmaktadır. Kilo almaya çok yatkın olduğu nedeni ile fazla beslenmemelidirler. Ayrıca bu köpek oyuncu, canlı, yabancılara çabuk ısınan ve her zaman insanlar ile birlikte olmak isteyen bir yapıya sahiptir. Ev içinde genelde tuvalet eğitiminin verilmesi bu cins köpekler için biraz zaman almakta olmaktadır. Fakat Shih-Tzu cinsi kararlı ve sabırlı bir şekilde eğitime yanıt verirler. Ancak ev içinde genel olarak sessizdirler. Akıllı, hayat dolu, zeki, sevecen, cana yakın, dost canlısı olan bu köpekler tam bir tipik salon köpeğidir ama güçlü ve dayanıklıdır.

Yavru Şitsu Cinsi Hakkında Bilgiler

Shih Tzu (Şitsu) yavruları boyutu itibari ile genel olarak dairede bakmak için oldukça uygundur. Sevimli olan görünümü ve tatlı bir cana yakınlığı ile her daim etrafına pozitif bir hava vermektedir. Shih Tzu yavrusu da oldukça küçük ve çok dayanıklı bir köpektir. Bu köpeklerin yavru olan cinsleri da oldukça tatlıdır ve sahibine kendini sürekli sevdirmeye çalışır ve sahibinin yanından ayrılmak istemezler. Bu köpeklerin yüzünün ortasından başlayarak her yöne doğru uzamakta olan bu tüyler nedeni ile krizantem (kasımpatı) suratlı köpek ismi ile de adlandırılmaktadır.

Shih Tzu ırkında belirgin bir bıyık ve sakal oluşumu da gözlenmektedir. Gözleri büyük ve yuvarlak olan bu köpekler oldukça talep görmektedir. Kulakları oldukça küçük ve düşük yapıya sahiptir. Uzun tüyler ile kaplı bir vücudu vardır ve bu nedenle vücudunun geri kalanındaki tüm tüyler ile karışarak köpeğin kulaklarını gizlemektedir. Uzun tüyler ile kaplı olan kuyruğu vücudunun üzerine geriye doğru bir şekilde katlanmaktadır.

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