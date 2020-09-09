Sibirya Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Siberian Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Sibirya kedileri, kedi ırkı olarak ismini aldığı Sibirya bölgesi kökenine mensuptur. Bu sebeple Siberian ismi ile de tanınıyorlar. Tarihçelerine bakıldığında Sibirya'nın ormanlık alanlarında daha çok vahşi ortamlarda yaşayan bu özel kedilerin, bu bölgedeki yerel halk tarafından beslenerek evcilleştirildiği ve günümüze kadar geldikleri bilinmektedir. Sibirya kedileri, binlerce senelik tarihleri ile Rusya'ya özgü halk hikayelerinde ve dilden dile dolaşan efsanelerde sıklıkla insanların karşısına çıkmaktadır.



Sibirya Kedisinin Özellikleri Nelerdir?



Sibirya kedisi, canlı ve hareketli yapısı ile beğenilen bir kedi türü. Sibirya kökenli ortaya çıkan bir kedi ırkı olarak kürk yapısı bölgenin soğuk hava şartlarına uygun olarak oldukça dayanıklıdır. İri ve büyük vücut yapısı ile Sibirya'nın çetin soğuklarında rahat bir şekilde yaşamını sürdürebilmiştir. 1900 yıllarında Sibirya Kedisi, tüm dünyaya ihraç edilmeye başlanmış böylece kedi seven insanların yaşamına renk ve güzellik katmaya başlamıştır. Sevilen kedi dostlarımızın arasına kısa sürede farklı bir kedi cinsi olarak adapte olarak karışmışlardır.



Kediler, genellikle sudan ve denizden çekinirken Sibirya kedileri insanları bu konuda oldukça şaşırtıyor. Çünkü Sibirya kedisi, yüzme konusunda bir hayli yetenekli, hatta iyi bir yüzücü olarak diğer kedilerin önüne çıkıyor. En eski kedi ırklarından biri olan Sibirya kedisi, Amerika'da yayınlanan bir kedi şovu programı ile 19. yüzyıl başlarında büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır.



Sibirya Kedisinin Fiziksel Özellikleri



Sibirya Kedisi, fiziksel özellikleri ile havyan severlerin en çok ilgi gösterdikleri ve severek besledikleri kedi türleri arasında göze çarpıyor. Alerji yapmayan Sibirya kedilerinin ön plana çıkan fiziksel özellikleri ise şöyle:



- Sibirya kedisi, orta ve büyük boylarda bir kedi türüdür.

- Sibirya kedisinin ortalama yaşam süresi 10-18 yıl arasında değişmektedir.

- Bu özel kedi türünün olgunlaşma süresi yaklaşık olarak 5 yıldır.

- Sibirya kedisinin ağırlığı dişilerde 3,5-6 kilo aralığındadır.

- Sibirya kedisinin ağırlığı erkeklerde 5,5-8 kilo arasındadır.

- Güzel tüyleri olan Sibirya kedilerinin yükseklikleri ortalama 30 santimdir.

- Kafa yapıları, vücutları ile kıyaslandığında orantılıdır.

- Sibirya kedilerinin kulakları yuvarlak ve büyüktür.

- Gözleri, büyük ve yuvarlak şekle yakındır.

- Sibirya kedilerinin göz renkleri ise yeşil, mavi, altın ya da bakır tonlarındadır.

- Kuyrukları ise vücut uzunluklarına göre daha kısa, tabanda ise tüylü ve geniştir.

- Üç katmanlı bir kürk yapısı vardır. Kürkleri, çeşitli renk kombinasyonlarında olmaktadır.



Sibirya Kedisinin Karakter Özellikleri



Sibirya kedisinin fiziksel özellikleri kadar karakter özellikleri de merak edilmekte ve araştırmaktadır. Bu konuda bilgi edinmek isteyenler için Sibirya kedisinin karakter özellikleri:



- Sibirya kedisi, insanlara oldukça düşkündür. Özellikle sahiplerinin yanından ayrılmak istemez ve onlarla sürekli ilgilenirler.

- Sibirya kedisi, sahiplerini yalnız bırakmaz, Sibirya kedisi olanların kendilerini yalnız hissetmemeleri bu yüzdendir.

- Sibirya kedileri, ailedeki çocuklarla da çok iyi ilişkiler kurar ve anlaşırlar.

- Sibirya kedilerinin, kendi türleri dışındaki kedilerle ve köpeklerle gayet uyumlu bir yaşam sürdükleri görülmektedir. Onlarla da iyi geçinirler.

- Hırçın değillerdir.

- Eğlenceyi özellikle oyunlar oynamayı çok severler.

- Meraklı bir karakterleri vardır.

- Miyavlamaktan ve sesler çıkarmaktan hoşlanırlar.

- Suyu severler.

- Islanmaktan korkmazlar.



Yavru Siberian Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?



Sibirya kedisinin bakımı diğer kedilerle aynıdır. Uzun olan tüylerini düzenli olarak taramak gerekir. Kulak ve diş sağlıklarına ve bakımlarına da dikkat etmek ve özen göstermek önemlidir. Tüm kediler gibi Sibirya kedileri de özel sağlık durumlarına ve yaşlarına uygun olan kaliteli ve besleyici mamalarla beslenmelidir. Yavru Siberian kedilerinin mama seçimlerinde yaş hususuna özellikle dikkat edilmeli, ihtiyaç duydukları gıda maddelerini içeren yararlı besinler tercih edilmelidir. Veteriner kontrolleri de düzenli olarak yaptırılmalıdır.