Sıcak havalarda su ve tuz kaybına dikkat

Sıcak yaz aylarında vücudun su ve mineral dengesinin bozulması ciddi sorunlara yol açıyor. Terlemeyle birlikte, normalin üzerinde su ve tuz kaybı yaşanıyor. Uzmanlar, hamile ve emziren kadınların bu konuda daha hassas olması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle yaşanan tuz kaybı bebeğin normal büyümesinde ve sinir sisteminin gelişmesinde önemli rol oynayan iyot eksikliğini doğuruyor.

İyot, beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi, vücut ısısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan tiroit hormonlarının önemli bir bileşeni. Hamilelerde iyot eksikliği ise erken doğuma, düşüklere ve bebeğin zekâ gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet veriyor.

Estuz Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özdemir, vücudumuzun yüzde 75’inin su ve tuzdan oluştuğunu ve tuzun vücudumuzun dinamosu olduğunu söylüyor. Dengeli tuz kullanımına dikkat çeken Özdemir, “Hamile kadınlar için iyot kullanımı çok önemli. Gebelik döneminde iyotlu tuz kullanılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Vücudun iyot ihtiyacını alabileceği en basit madde tuz. İyotlu tuz kullanılmadığı takdirde sonuçlarını çok ciddi bedellerle ödüyoruz. İyot eksikliği ölü doğum, cücelik, zeka geriliği, düşük oluşmasına neden oluyor” dedi.

İyotlu tuz kullanımı artıyor

Bebek ve çocuklarda büyüme, gelişme, öğrenme ve zeka geriliği, gebelerde düşük ve ölü doğum riski gibi sorunlara yol açan iyot yetersizliğinin ortadan kaldırılması için alınan önlemlerin işe yaradığı görülüyor.

Türkiye genelinde yüzde 85'e kadar çıkan iyotlu tuz kullanımı, kentlerde yüzde 90, kırsalda ise yüzde 70 düzeyinde. Batı ve kuzeyde iyotlu tuz kullanımı artarken doğuya doğru gidildikçe oranlar düşüyor.

Sağlık Bakanlığı, ülkede önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliğine bağlı hastalıklar ve bu hastalıkların yol açtığı sağlık problemlerinin önlenmesi amacıyla uzun süredir "İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı" yürütüyor.