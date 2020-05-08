Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunan Yeşilay, corona virüs döneminde gelen başvuru rakamlarını paylaştı. YEDAM çatısı altında ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunarak; telefon ve online görüşmelerle devam eden kurum, son 15 günde 8 bin 412 çağrı aldı. Bu çağrıların 6 bin 673’ü tütün, 602’si alkol, 801’i madde, 336’sı kumar ve teknoloji aramaları oldu.

“Sigarayı bırakmanın tam zamanı” iletişim kampanyasının ardından özellikle sigarayı bırakmak isteyenler toplam başvuruların yüzde 82’sini oluşturdu. Corona virüs salgını öncesinde yüzde 41 oranında madde ve yüzde 17 oranında alkol bağımlılığı ile ilgili aramalar gelirken sigara bağımlılığı için gelen aramalar yalnızca yüzde 12 civarındaydı.

Aramaların yüzde 80’i erkeklerden geliyor

YEDAM’a gelen aramaların yüzde 80’ini erkekler ve yüzde 20’sini kadınlar oluşturuyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere bakıldığında ise yüzde 20’sinin 15-25, yüzde 35’inin 25-45 ve yüzde 45’inin 45-70 yaş aralığında olduğu görülüyor. Danışma hattını sigara bağımlılığı ile ilgili arayan kişiler, genellikle nasıl bırakacakları konusunda tereddüt yaşayanlardan oluşuyor. YEDAM’ın uzman ekibi, danışanları bilgilendirerek haftalık takip aramalarıyla da bırakma sürecini izliyor.

Çağrıların büyük kısmı İstanbul’dan geliyor. İstanbul’u Ankara, İzmir ve Antalya izliyor. Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa da hattımızı sıklıkla arayan iller arasında yer alıyor.

YEDAM 42 merkezle hizmet veriyor

Yeşilay, Türkiye’nin 36 ilindeki Kıbrıs’ta dahil olmak üzere; toplamda 42 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, arayan kişilere uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı konusunda bilgi verme ve doğru yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

YEDAM’a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alınabiliyor.