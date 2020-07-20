Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Sıklamen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
20.07.2020 - 21:12 |

Sıklamen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıklamen çiçeği, yirmiden çok çeşidiyle beraber rengi ve kokusuyla gözleri kamaştıran bir çiçektir. Çok zor şartlara dahi dayanıklı olmasından ötürü çok tercih edilmektedir. Sıklamen şeklinde de bilinen bu çiçeğin adı, aynı zamanda bir rengin adıdır. Peki, sıklamen çiçeğinin anlamı, özellikleri ve faydası nedir? Bakımı nasıl yapılmaktadır?

Sıklamen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Sıklamen çiçeğinin rengi koyu fuşya rengine sahiptir. Parklar ve bahçelerde çok sık bir şekilde görülen sıklamen çiçeği, ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek açmaktadır. Sıklamen çiçeği sera çiçekliği için de çok önemlidir. Bununla beraber sera şartlarında kış aylarında da çiçek açabilir.

Sıklamen Çiçeği Anlamı

Sıklamen çiçeğinin anlamı aşk olarak tanımlanmıştır. Bu çiçek aşkı haberdar eder.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sıklamen çiçeği, Primulaceae familyasına ait bir çiçektir. Halk dilinde tavşankulağı şeklinde bilinmektedir. Şubat- Nisan ayları arasında çiçek açan bu bitki, 5 parçalıdır ve bununla beraber beyaz- pembe tonlarına sahiptir. Sıklamen çiçeği, ilkbahar sonu ya da yaz aylarının başında uyku dönemine girer. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte filizlenme gerçekleşir. Sıklamen çiçeği, havaların ısındığı dönemde bütün yaşamsal faaliyetlerini durdurur.

Sıklamen çiçeğinin çayı yapılarak tüketilmesi sonucunda sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Bunun dışında, bağırsakları rahatlatan bir özelliğe sahip olan bu çiçek, hazımsızlığın giderilmesine destek olacaktır. Sıklamen adet söktürücüdür ancak kesinlikle doktora danışmak gerekir.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıklamen çiçeği bahçe ya da balkon çiçeğidir. Bu yüzden bahçede veya balkonlarda yetiştirmek gerekir. Sıklamen çiçeği, evde yetiştirilmeyi seven bir çiçek değildir. Bununla beraber ışık seven bir türdür. Fakat dolaylı yoldan güneş almayı sever. Sıklamen çiçeğinin bakımı için bilinmesi gereken püf noktalar;

- Sıklamen çiçeğinin yapraklarının güneş görmeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden haftada bir kez yönünün değiştirilmesi gerekir.
- Çiçek sulanırken, su toprağın her yerine yayılmalıdır. Kış mevsiminde haftada bir defa sürekli şekilde sulanmalıdır.
- Yaz mevsiminde sıklamen çiçeğinin suya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için parmağı toprağa bastırmak gerekir. Fakat sulama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, her zaman aynı ölçü kabının kullanılması gerektiğidir.
- Sulamadan sonra, tabakta biriken su dökülmelidir.
- Sıklamen çiçeği sulanırken, dikkat edilmesi gereken bir başka husus, çiçeklerinin çok ıslatılmamasıdır. Bilhassa çiçeğin orta bölümünde yer alan yumru bölümüne suyun değmemesi, çiçeğin çürümemesi adına çok önemlidir.
- Pek çok saksı bitkisinin dışında rüzgardan hoşlanan bir yapıya sahiptir. Pencere önü, kapı aralıkları gibi ortamlar çiçeğe zarar vermeyecektir. Bunun aksine çiçeğin daha rahat bir şekilde yetişmesine imkan sağlayacaktır.
- Sıklamen çiçeğinin sevdiği toprak yapısı humuslu topraktır. Drenajı iyi sağlanan, kireçsiz ve verimli topraklar, sıklamen çiçeği için çok önemlidir.
- Sıklamen çiçeği uyku dönemindeyken sulama yapılmasına gerek yoktur. Kökleri rahatsız edecek her şeyden uzak durmak elzemdir. Buna; yerini değiştirme, saksı ve toprağı değiştirme örnekleri verilebilir.
- Sıklamenin budaması, çiçekleri solduktan sonra yapılmaktadır. Solan çiçekleri budamak çok önemlidir.
- Saksı değişimi adına ilkbahar aylarının ortası oldukça uygun bir zamandır. Sıklamen çiçeği için çok büyük saksı kullanılmamalıdır. Sıklamen çiçeği, fazla büyük saksılarda enerjisini harcayacaktır. Bu yüzden de çok çiçek açamayacaktır.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız. Akşam saatlerine doğru arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hareketli bir gündesiniz. İş hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engelleri aşa bilirsiniz. Sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Akşam saatleri için organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Akşama doğru arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemeniz gereken zamanlar olabilir. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Akşama doğru keyif alacağınız ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Öğleden saatlerinde uğraştığınız işlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğini zamanlar olabilir. Akşama doğru arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız kişilerle akşam birlikte olmak isteyebilirsiniz. Birlikte organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde dikkatiniz dağınık olabilir. Parasal açıdan yeni kararlar almamaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Akşama doğru ise arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlere gitmeyi tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlene doğru hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Aşk ve yaratıcılık konusunda bugün sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sevgilinizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Melis Güvenç
    Melis Güvençİçimdeki savaşçıyı keşfettim
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluOzon Hakkında Her Şey
    Eda Özdemir
    Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
    Sibel Yücesan
    Sibel YücesanDenge için sabah rutinleri
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem Ulaş Palm yağı, hindistan cevizi yağı, hurma yağı
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanYarına güvenmek
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşYaz bahçesi nasıl olmalı?
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtAstım türleri nelerdir?
    Oğuz Kara
    Oğuz KaraDepozitoda yeni dönem
    En Çok İzlenen Videolar
    Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
    Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
    Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
    İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karanfil Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Karanfil Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

    Yumurta alırken rengine değil, buna bakın! Üzerinde...

    Yumurta alırken rengine değil, buna bakın! Üzerinde...

    Bebeğe sarımsak kaçıncı ayda verilir? - Bebekler hangi sebze ve meyveleri yiyebilir?

    Bebeğe sarımsak kaçıncı ayda verilir? - Bebekler hangi sebze ve meyveleri yiyebilir?

    Kaç çeşit corona virüs antikor testi var? Profesör açıkladı!

    Kaç çeşit corona virüs antikor testi var? Profesör açıkladı!

    Sıradaki Haber