Sıklamen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıklamen çiçeğinin rengi koyu fuşya rengine sahiptir. Parklar ve bahçelerde çok sık bir şekilde görülen sıklamen çiçeği, ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek açmaktadır. Sıklamen çiçeği sera çiçekliği için de çok önemlidir. Bununla beraber sera şartlarında kış aylarında da çiçek açabilir.



Sıklamen Çiçeği Anlamı



Sıklamen çiçeğinin anlamı aşk olarak tanımlanmıştır. Bu çiçek aşkı haberdar eder.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Sıklamen çiçeği, Primulaceae familyasına ait bir çiçektir. Halk dilinde tavşankulağı şeklinde bilinmektedir. Şubat- Nisan ayları arasında çiçek açan bu bitki, 5 parçalıdır ve bununla beraber beyaz- pembe tonlarına sahiptir. Sıklamen çiçeği, ilkbahar sonu ya da yaz aylarının başında uyku dönemine girer. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte filizlenme gerçekleşir. Sıklamen çiçeği, havaların ısındığı dönemde bütün yaşamsal faaliyetlerini durdurur.



Sıklamen çiçeğinin çayı yapılarak tüketilmesi sonucunda sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Bunun dışında, bağırsakları rahatlatan bir özelliğe sahip olan bu çiçek, hazımsızlığın giderilmesine destek olacaktır. Sıklamen adet söktürücüdür ancak kesinlikle doktora danışmak gerekir.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Sıklamen çiçeği bahçe ya da balkon çiçeğidir. Bu yüzden bahçede veya balkonlarda yetiştirmek gerekir. Sıklamen çiçeği, evde yetiştirilmeyi seven bir çiçek değildir. Bununla beraber ışık seven bir türdür. Fakat dolaylı yoldan güneş almayı sever. Sıklamen çiçeğinin bakımı için bilinmesi gereken püf noktalar;



- Sıklamen çiçeğinin yapraklarının güneş görmeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden haftada bir kez yönünün değiştirilmesi gerekir.

- Çiçek sulanırken, su toprağın her yerine yayılmalıdır. Kış mevsiminde haftada bir defa sürekli şekilde sulanmalıdır.

- Yaz mevsiminde sıklamen çiçeğinin suya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için parmağı toprağa bastırmak gerekir. Fakat sulama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, her zaman aynı ölçü kabının kullanılması gerektiğidir.

- Sulamadan sonra, tabakta biriken su dökülmelidir.

- Sıklamen çiçeği sulanırken, dikkat edilmesi gereken bir başka husus, çiçeklerinin çok ıslatılmamasıdır. Bilhassa çiçeğin orta bölümünde yer alan yumru bölümüne suyun değmemesi, çiçeğin çürümemesi adına çok önemlidir.

- Pek çok saksı bitkisinin dışında rüzgardan hoşlanan bir yapıya sahiptir. Pencere önü, kapı aralıkları gibi ortamlar çiçeğe zarar vermeyecektir. Bunun aksine çiçeğin daha rahat bir şekilde yetişmesine imkan sağlayacaktır.

- Sıklamen çiçeğinin sevdiği toprak yapısı humuslu topraktır. Drenajı iyi sağlanan, kireçsiz ve verimli topraklar, sıklamen çiçeği için çok önemlidir.

- Sıklamen çiçeği uyku dönemindeyken sulama yapılmasına gerek yoktur. Kökleri rahatsız edecek her şeyden uzak durmak elzemdir. Buna; yerini değiştirme, saksı ve toprağı değiştirme örnekleri verilebilir.

- Sıklamenin budaması, çiçekleri solduktan sonra yapılmaktadır. Solan çiçekleri budamak çok önemlidir.

- Saksı değişimi adına ilkbahar aylarının ortası oldukça uygun bir zamandır. Sıklamen çiçeği için çok büyük saksı kullanılmamalıdır. Sıklamen çiçeği, fazla büyük saksılarda enerjisini harcayacaktır. Bu yüzden de çok çiçek açamayacaktır.