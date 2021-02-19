Sınav Kaygısı Nedir, Neden Olur? Sınav Kaygısı Nasıl Geçer, Nasıl Başa Çıkılır?

Sınav kaygısı, kişilerin kendini rahat hissetmemesinden ve kendine olan güven eksikliğinden kaynaklanır.



Sınav Kaygısı Nedir, Neden Olur?



Hayatımızda önümüze çıkan bazı durumlar bizleri kaygılandırır. Bazen de yaşadığımız durumlarda veya başkasının yaşadığı bir durum başkaları için kaygılanabiliriz. Kaygı duygusu çok hassas ve kişileri etkileyen bir duygudur. Kendimizi iyi hissetmek ve iyi düşünme bu kaygıyı kolayca ortadan kaldırabilir. Her zaman sakin kalmak ve mantıklı düşünmek stres ve kaygı gibi durumları engelleyecektir. Kaygının iyi bir şekilde ortadan kaldırılması için, kişilerin kendini motive etmesi gerekiyor.



Özellikle öğrencilerin yaşadığı birçok kaygı bulunuyor. Gelecek kaygısı ve sınav kaygısı bunlardan bazılarıdır. Sınav kaygısı öğrencinin kendine olan güvensizliği sonucunda oluşur. Öğrencinin kendini iyi hissedememesi veya çalıştığı halde sınavı kazanamama düşüncesi onda kaygı duygusu oluşturur. Hiçbir şey başlamadan bu kaygıyı yaşamak, insanı büyük ölçüde etkileyen bir durumdur. Sınav kaygısı yaşayan kişiler mutlaka kendini en iyi şekilde dinlemeli ve mantıklı düşünmelidir.



Kaygı duygusu insanları çok fazla etkiler. Etkilenen kişiler istediği şeyleri yapamaz veya gerçekleştiremez. En iyi şekilde düşünerek ve kendine olan inancını yenilemez kaygı duygusunu ortadan kaldıracaktır.



Sınav Kaygısı Nasıl Geçer? Nasıl Başa Çıkılır?



Sınav kaygısı yaşayan kişiler bu durumla bazı yöntemlerle başa çıkabilir. Kişiler öncelikle kendini rahatlatacak ve kafasını dağıtacak şeyler bulmalıdır. Sınava olan odağını biraz olsun dağıtarak, kendini daha iyi hissedebilir. Kendine olan güveninin tazelemesi kaygının ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Bu tarz kaygılar yaşayan kişiler genellikle, başarılı olan ve herhangi bir sorun çıkmasından korkan kişilerdir. Korku duygusuyla oluşan bu stres durumu kişilerde kaygıyı oluşturuyor.



Sınav kaygısını ortadan kaldırmak için, iyi bir şekilde düşünmek gerekiyor. Sınavı kesinlikle başaracağını ve en iyi şekilde bitireceğine inanması gerekiyor. Bu düşüncelerle kendini movite ederek, kaygıyı ortadan kaldırabilir. Psikolojik olarak etkileyen bu durum, tamamen kişinin kendisiyle alakalıdır. Kaygıları ortadan kaldırmak için bazı etkenler bulunuyor. Bu faktörlerden birkaçı uygulandığında kaygının ortadan kalkması mümkün olacaktır. Bu faktörler şu şekildedir:

● Güzel vakit geçirmek

● Odağını başka alanlara yöneltmek

● Kendini motive etmek

● Çevresinden destek almak

● Başarılı olacağına inanmak