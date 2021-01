Sinir sıkışması nedir? Sinir sıkışması ameliyatı nasıl yapılır, ne kadar sürer?

Sinir sıkışması omurga hastalıklarından birisini oluşturur. Bu hastalık her yaşta insanda ortaya çıkabilen ancak çocuklarda daha az görülmesi seyredilen bir hastalıktır.



Sinir Sıkışması Nedir?



Sinir sıkışması sinir hastalıklarından birisini teşkil etmektedir. Bu hastalık bazı durumlar sonucunda sinirlerin baskılanması sonucu oluşur. Sinirlerin kas, eklem, kıkırdak gibi yapıları aşırı baskılaması sonucu oluşan bir hastalıktır. Sinirlerde var olan sıkışma hastalığına bel fıtığı hastalığı da sebep olabilmektedir. Sinir sıkışmaları yalnızca bir yapıyı etkileyebileceği gibi vücudun her bölgesinde ortaya çıkabilen bir hastalıktır.



Yer veya bölge ayırmaz. Bunun yanı sıra bu hastalık cinsiyet ayırt etmez. Kadında da erkekte de görülebilen, görülme riski değişmeyen bir hastalıktır. Bu hastalık bazı ani hareketler sonucu ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra yanlış hareketler, yanlış duruş, fazla kilo gibi etkenler de bu hastalığın nedenleri arasında bulunurlar. Sürekli aynı şekilde duruş, ağır sporlar, dövüş sporları, obezite hastalığı bu hastalığa neden teşkil eden unsurlar içerisinde yer almaktadır.



Sinir Sıkışması Ameliyatı Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürer?



Sinir sıkışması ameliyatı bu hastalığın cerrahi olarak tedavi edildiği yöntemlerden birisini teşkil eder. Bazı sinir sıkışması hastalarında hastalık durumu gittikçe ağır bir hal almıştır. Hastalığın belirtileri çoğalmış ve ağrılar dayanılamayacak bir hal almıştır. Bunun yanı sıra cerrahi olmayan tedavi yöntemleri de başarısız olmuştur. Bu yöntemler kişinin hastalığını geçirmek bir yana hafiflemesine de yardımcı olmamıştır.



Kişi de yavaş yavaş his kaybı da kendini göstermeye başlamıştır. Bu tür durumlarda artık cerrahi olmayan tedavilerin bir faydası yoktur. Bu sebeple cerrahi tedavi aşamasına geçilmektedir. Cerrahi tedavi olarak doktorlar ameliyatı önerir. Tıp biliminde de sinir sıkışması ameliyatı çok sık tercih edilen ve uygulanan bir yöntemdir.



Bu ameliyatta uygulanan yöntem sinirin etrafında var olan baskıyı, baskı yapan şeyleri azaltmak veya tamamen kaldırmaktır. Bu yöntem ile 4 veya 5 santimlik bir kesik açılır ve baskı hafifletilir. Bu ameliyat kişiden kişiye değişmekle birlikte ve kişinin durumuna göre farklılık teşkil etmekle ortalama olarak 3 saat sürer.



Sinir Sıkışması Belirtileri



Sinir sıkışmasının da her hastalıkta olduğu gibi bazı belirtileri vardır. Kişi kendisinde bu tür şikayetler hissettiğinde bir doktora başvurma ihtiyacı hisseder. Bu belirtilerin en başında bacaklarda meydana gelen ve insanı çok fazla rahatsız eden ağrı bulunur. Bu ağrı çoğu zaman belden bacağa doğru yayılım gösterir.



Kimi insan da bu ağrı sağ bacakta, kimi insanda ise sol bacakta görülür. Bunun yanı sıra her iki bacakta da görülebilir. Bacakta uyuşma, kasların güçsüzleşmesi, belde ağrı gibi belirtileri de bulunur.



Sinir Sıkışması Riskini Artıran Durumlar



Sinir sıkışmasını arttıran bazı risk faktörleri vardır. Bu faktörlerin başını duruşta meydana gelen bozukluk oluşturur. Kişini yanlış duruşa sahip olması, sonrasında sürekli eğik oturma bu riskin başını oluşturur. Başka bir risk de karpal tünel sendromudur. Bu sendrom kendisinde var olan kişilerin de bu hastalığa yakalanması yüksektir. Obezite ve hamilelik gibi durumlar da bu hastalığın risk faktörüdür. Aynı zamanda sürekli aynı pozisyon da durmak da bu hastalığın oluşma riskini arttırır