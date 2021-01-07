Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Sinirsel Kaşıntı Belirtileri Nelerdir? Psikolojik Kaşınma (Psikojenik Pruritus) Neden Olur?
07.01.2021 - 11:02 |

Sinirsel Kaşıntı Belirtileri Nelerdir? Psikolojik Kaşınma (Psikojenik Pruritus) Neden Olur?

Son dönemlerde sinirsel kaşıntı pek çok kişi tarafından karşılaşılan bir sorun olmaktadır. Bu nedenle sizler için sinirsel kaşıntı belirtileri nelerdir? Psikolojik kaşınma (Psikojenik Pruritus) neden olur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Sinirsel Kaşıntı Belirtileri Nelerdir? Psikolojik Kaşınma (Psikojenik Pruritus) Neden Olur?
ABONE OL

Genel olarak sinirsel kaşıntı birçok kişide günlük hayatlarını zor duruma sokan bir hale gelmektedir. Sinirsel kaşıntıda genel olarak kaşıntının kökeni cilt değil sinir sisteminde yer alan nöronal ve glial hasarlar olmaktadır.

Sinirsel Kaşıntı Nedir?

Günümüzde sinirsel kaşıntı yani nöropatik kaşıntı sinir hücreleri olarak bilinen nöronlardaki sinir iletimlerine ilişkin bir bozukluktan kaynaklandığı düşünülmekte olan bir sağlık sorunudur. Nöropati hastalarında dek olarak ağrı da görülmektedir. Özellikle kronikleşmiş olan durumlarda ise kaşıntıların tedavisi oldukça zor ve yaşam kalitesini çok önemli ölçüde düşürmektedir. Hem nöropatik ağrılar hem de kaşıntılar uyaranlara karşı duyarlılık söz konusu olmaktadır.

Sinirsel Kaşıntı Belirtileri Nelerdir?

Genelde geceleri artan; sarılık, mide bulantısı, karın ağrısı gibi belirtiler ile birlikte görülmekte olan kaşıntılarda karaciğer hastalıklarının olma olasılığı yüksektir. Sinirsel kaşıntılar tıpkı nöropatik ağrılarda da olduğu gibi sinir hasarlarına bağlı olarak oluşan duyulardan kaynaklanmaktadır. Sinirsel kaşıntı hastaları çıldırtacak, iş yaşamını devam ettirmesini zorlaştıracak olabilir.

Egzama, kuruluk, dermatit, alerjiler, enfeksiyon hastalıkları gibi dermatolojik hastalıklar bölgesel kaşıntılara yol açmaktadır. Sinirsel kaşıntılar genel olarak sırt, el, ayak, bacak ve de gövdede bölgesel olmayan kaşıntılar şeklinde görülmektedir.

Sinirsel Kaşıntı Neden Olur?

Sinirsel kaşıntı günümüzde çeşitli nedenler ile sinir hücrelerinin hasar görmesinin sonucunda gelişir. Nöronlarda meydana gelmekte olan bu hasara sebep olabilecek sağlık sorunları da söz konusu olabilir. Bu sağlık sorunlarından en yaygını diyabetik nöropati olmaktadır.

Kötü kontrollü olan diyabet hastalarında uzun süre yüksek seyretmekte olan kan şekeri, sinir hücresine zarar verir. Diyabetin yaygın üç komplikasyonundan biri olan diyabetik nöropatiye yol açmaktadır. El ve ya ayaklarda yoğunlaşan nöropati durumu şiddetli ağrı ve ya kaşıntıya neden olur. Genetik yatkınlık, pek çok hastalık türünde olduğu gibi bu nöropati ve sinirsel kaşıntı konularında da risk faktörü teşkil etmektedir.

Sinirsel Kaşıntı Teşhisi Nasıl Koyulur?

Sinirsel kaşıntıya sebep olan nöropatinin teşhis süreçleri genel olarak hastaların ağrı ve ya kaşıntı şikayetleri ile birlikte sağlık kuruluşlarına başvurması ile başlar. Hastanın öyküsü detaylı şekilde öğrenilir. Ardından nörolojik muayeneler yapılır. Kaşıntı ve ağrıya ilave olarak eller ile birlikte ayaklarda uyuşma, üşüme, yanma, çabuk yorulma gibi bazı sorunlar yer alır.

Nörolojik muayene ile beraber cilt yapısı, cilt görünümü, cilt renk değişiklikleri, uyaranlara verilen tepkiler, kas gücü, refleks düzeyleri gibi bazı konularda çeşitli incelemeler yapılır. Bu muayeneler sonucunda nöropati şüphesi görülmekte olan hastalarda elektromiyografi (EMG) testi uygulanmaktadır.

Sinirsel Kaşıntı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Genel olarak sinirsel kaşıntı tedavisi, fazla yönlü ve de kişiye göre değişken bir tedavidir. Kaşıntının ve ya ağrının azaltılmasında kalıcı olan herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Genel olarak ilaç tedavisi öncelikli tercih edilen tedavi seçeneği olmaktadır. İlaca yeterli cevabın alınamadığı hastalarda çeşitli bazı cerrahi girişimler gerekmektedir.

İlaç tedavisi uygulanmakta olan olgularda ilaç alternatifleri genelde deneme yanılma yöntemi ile uygulanır. Ayrıca gabapentin, duloksetin, pregabalin gibi farmakolojik bazı ajanlar sinirsel kaşıntılarda sık sık tercih edilen ilaçlar arasında yer almaktadır. Diyabete bağlı gelişen nöropatik kaşıntılarda ilk olarak kan şekeri regülasyonu da sağlanmalıdır. Buna ek olarak yeni teşhis almış olan şeker hastalarında gerekli olursa insülin tedavisi uygulanmalıdır. Diyetisyen tarafından da hasta yaşı ve sağlık durumu dikkate alınarak uygun bir diyet hazırlanıp hastaya eğitim verilmelidir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz.  Yaratıcığınızı kullanacağınız işlere yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde ise sanatsal aktivitelerde bulunmak sizi rahatlatacaktır. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sezgileriniz daha kuvvetli olabilir ve iç sesinizi dinlemek size iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğunuz iç sesinize kavuşmuş olacaksınız. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulara tepkisiz kalmakta fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz.  Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Bu konuda üstünüzde stres hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken dramatize etmekten kaçının. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz. Yaşadığınız olaylar da stres altında kalabilir ve dramatik tepkiler gösterebilirsiniz. Sağduyulu davranmakta fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgilenebileceğiniz keyifli zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır. Gün içinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Gün içinde karşınızdakini anlamaya çalışmak için farkındalığınızı yüksek tutmanızda fayda var. İletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde işlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin. Akşam saatleri sezgilerinizi kullanarak akışta kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Tülin Açıkbaş
    Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
    Ezgi Kasapoğlu
    Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
    Alp Türkalp
    Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Psikiyatriste gitmeye ihtiyaç duymamızın sebepleri

    Psikiyatriste gitmeye ihtiyaç duymamızın sebepleri

    Çinko Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Çinko Eksikliğinde Hangi Hastıklar Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

    Çinko Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Çinko Eksikliğinde Hangi Hastıklar Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

    Yüz Felci Belirtileri Nelerdir? Yüz Felcinin Sebepleri Ve Yüz Felcinden Korunma Yöntemleri

    Yüz Felci Belirtileri Nelerdir? Yüz Felcinin Sebepleri Ve Yüz Felcinden Korunma Yöntemleri

    Bacak damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Nasıl tespit ve tedavi edilir?

    Bacak damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Nasıl tespit ve tedavi edilir?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet