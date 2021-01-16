Sinüzit Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Sinüzit Baş Ağrısı Evde Nasıl Geçirilir?

Tıbbi tedavi çoğu durumda sinüzitin semptomlarını hafifletebilir ve komplikasyon riski konusunda tetikte kalırken kendiliğinden iyileşmesini bekler. Sinüzitin lokal tedavisinin amacı, sinüs salgılarının burun yoluyla boşaltılmasını teşvik etmektir.

Sinüzit Nasıl Geçer?

Çoğu zaman, sinüzit tedavisi, kendiliğinden iyileşmeyi beklerken yalnızca semptomları hafifletmeyi amaçlamaktadır. Aslında vakaların% 75'inde sinüzit 1 aydan daha kısa sürede tedavi edilmeden iyileşir.

Sinüslerin iltihaplanması, sinüzit bir virüs veya alerji, hava kirliliği veya sadece sigaradan kaynaklanabilir. Bazen diş apsesi sonucu da ortaya çıkabilir. Sinüzit neyse ki iyi huyludur ve antibiyotik almaya gelmeden önce önlenebilir ve doğal ilaçlarla tedavi edilebilir.

Her yıl milyonlarca insan antibiyotiklerin yardımıyla sinüziti tedavi ediyor. Sinüzit genellikle basit bir soğuk algınlığı, saman nezlesi ve diğer solunum yolu alerjilerinin bir komplikasyonudur. Aslında ayakta tedavi gören yetişkinler için antibiyotik reçetelerinin% 15 ila% 21'i sinüzit tedavisi içindir. Ancak bu kişilerin çoğunun ilaca ihtiyacı yoktur.

Sinüzite Ne İyi Gelir?

Sinüziti tedavi etmek için nazal salgıların düzgün şekilde akabilmesi için inceltilmesi gerekir. Bunun için burnu temizleyecek ve mikropların kaçmasına izin verecek deniz suyuna dayalı hipertonik bir sprey kullanabiliriz. Bu tür bir sprey reçetesiz temin edilebilir. Bazıları bir antihistamin ile birleştirilir; bu, sinüzitinizin kökeninde alerjik ise idealdir. Bu basit ve doğal ilaç, sinüzit sırasında günde 3 kez, daha sonra yıl boyunca günde bir kez önleyici bir önlem olarak kullanılabilir.

Sinüzite karşı buhar banyosu aynı zamanda nazik ve etkili bir çözümdür. Özellikle tahriş olmuş burun duvarlarının yeniden nemlendirilmesini ve sinüslerin tıkanıklığının giderilmesini mümkün kılacaktır. Optimum verimlilik için buhar banyonuza yayılan uçucu okaliptüs yağı ekleyebilirsiniz. Gerçekten de okaliptüs, sinüzit tedavisinde çok etkili olan anti bakteriyel, akışkanlaştırıcı ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Kaynayan su dolu bir tencereye birkaç damla damlatın, buharı iyi tutmak için başınızın üzerine bir havlu koyun ve birkaç dakika nefes alın! Farkı çabucak fark edersiniz.

Sinüzit Baş Ağrısı Evde Nasıl Geçer?

Tıkanmış sinüsleri açmak ve ağrıyı gidermek için kendi kendine masaj tekniğini de uygulayabilirsiniz.

Bunu yapmak için, burun kanatlarının dibinde bulunan iki akupunktur noktasına işaret parmaklarınızla baskı uygulamanız gerekir. Gülümsediğinde biraz boşalan yer burası. Başlamak için bir ila iki dakika boyunca basıncı koruyabilir ve ardından kafatasının orta hattına, özellikle de saç ekiminin hemen arkasındaki noktaya masaj yaparak tamamlayabilirsiniz.

Dinlenme, vücudunuzun virüsle savaşmak için enerjisini kanalize etmesi gereken ilk günlerde özellikle önemlidir. Burun akıntısını azaltmak için uzanırken başınızı kaldırın.

Sıcak içecekler burun salgılarınızı gevşetmenize ve mukusu gevşetmenize yardımcı olabilir. Banyodan, duştan veya yakın zamanda kaynamış suyla doldurulmuş tencereden gelen sıcak, nemli hava mukusu gevşetebilir ve boğazınızı rahatlatabilirsiniz. Böylece baş ağrınız hafifler.

Bir bardak ılık suda çözülmüş yarım çay kaşığı tuz kullanın. Burnunuzu yıkayın. Tuzlu su spreyleri veya nazal sulama kitleri kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Sinüzit Belirtileri Nelerdir?

Sinüzit, sinüslerin iltihaplanmasıdır. Kafatasının kemiklerinde bulunan bu hava dolu boşluklar burun ile iletişim halindedir. Sinüzit, çoğunlukla soğuk algınlığının bir komplikasyonudur. Akut sinüzit birkaç hafta sürer. Birkaç ay süren kronik sinüzitten bahsediyoruz.

İşte sinüzitin belirtileri:

Baş ağrısı

Yüze baskı

Burun tıkanıklığı

Sarımsı, yeşilimsi veya beyazımsı akıntı

Bazen diş ağrısı, ateş veya öksürüktür.

Çoğu zaman viral bir enfeksiyondur. Burun tıkandığında sinüslerin ürettiği mukus buruna akamaz. Bunlar daha sonra mikroplar için gerçek bir yuva haline gelebilir. Diğer nedenler arasında bakteriyel enfeksiyon, alerji, burun polipleri, burun duvarında sapma, diş apsesi ve hava kirliliği sayılabilir. Çoğunlukla solunum yolu alerjisinden kaynaklanır. Kronik sinüzitli kişilerin yarısından fazlası gerçekten alerjiktir.