Sirke Kıl Kurdunu Geçirir mi? Kıl Kurdu Tedavisinde Sirke Nasıl Kullanılır?

Kıl kurdu hastalığı olan kişilerin doktora gitmeden evde tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Kıl kurdu sirke ile tedavisi de bu yöntemlerden bir tanesidir. Ancak insanlar sirke ile nasıl tedavi uygulayacaklarını bilemeyebilir. Pek çok hastalığa deva olduğu gibi, kıl kurdu rahatsızlığında da sirke kullanılabilir.

Sirke Kıl Kurdunu Geçirir mi?

Kıl kurdu probleminde sirkenin bilimsel bir kanıtı bulunmamaktadır. Ancak uzun yıllardır kıl kurdu gibi iç parazit tedavilerinde sirke kullanımı oldukça yaygındır. Sirke ile kıl kurdundan kurtulma yöntemleri bazı insanlar tarafından bilinmemektedir. Ancak bu yöntem oldukça basittir.

Kıl kurdundan kurtulmak için elma sirkesi kullanmanız gerekir. Sarımsak ile birlikte elma sirkesinin bir kavanoza eklenip bir süre beklenmesi gerekir. D-Sonra bu bekleyen sirkeden bir bardak içerek tüm kıl kurtlarından kurtulabilirsiniz.

Bu yöntem dışında üzüm ya da elma sirkesine ezilmiş sarımsak karıştırılıp anüse sürülmesi de kıl kurtlarının dökülmesini sağlamaktadır.

Kıl Kurdu Tedavisinde Sirke Nasıl Kullanılır?

Kıl kurdu tedavisinde uzun yıllardır sirkeden faydalanılmaktadır.

Bu tedavi yönteminde elma sirkesi kullanmak daha başarılı sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

Bunun için bir bardak su içine 2 çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek gün içinde içmeniz gerekmektedir.

Bu karışımı içmekte zorlanırsanız tatlandırmak amacı ile bal eklemenizde herhangi bir sakınca yoktur.

Kıl Kurdu Belirtileri

Ağızda soluk renkli bölgeler meydana gelmesi

Makatta şiddetli kaşınma durumu

Bazı durumlarda vajinada da kaşınma meydana gelebilir.

Vücudun çeşitli bölgelerinde kaşıntılı döküntüler oluşması

Ağızdan salya akıntısı meydana gelmesi

Sebebi belli olmayan şiddetli ağız kokusu

Bazı durumlarda şiddetli karın ağrısı görülebilir

Gaz sancıları meydana gelmesi

Sebebi olmayan mide bulantıları

Normal kıvamından farklı şekilde dışkılama

Sıklıkla olmasa da ara ara ishal olma durumu

Kıl kurdunun anlaşılabilmesi için gaitada parazit testi yapılmalıdır. Ancak çocuklarda teste gerek kalmadan sadece kontrol ile de belirlenebilmektedir. Kıl kurdu probleminden şüpheleniyorsanız bir dahiliye doktoruna görünmeniz gerekmektedir. Bunun yanında kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları ve dermatologlar da kıl kurdu teşhisi koyabilmektedir.